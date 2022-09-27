Necmettin Erbakan'ın aracı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Sivas’ta yaşayan Cemil Laçiner, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a ait otomobili internet üzerinden satışa çıkardı.
Sivas’ta yaşayan Cemil Laçiner, uzun uğraşılar sonucu satın aldığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a ait otomobili değerinin iki katının ödenmesine rağmen satmadığını ifade etmişti.
Sivas'ta yaşayan eğitimci Cemil Laçiner, küçük yaşlardan itibaren sevgi ve saygı duyduğu, genç yaşlarında tanışarak birlikte siyaset yaptığı Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocan'nın kullanmış olduğu otomobillerinden birini satın almayı başarmıştı.
Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocan'nın makam otomobilini Laçiner, B.H. aracılığıyla ünlü ilan sitesi 'sarı site' üzerinden satışa çıkardı.
355 bin liraya satılan Mercedes S500 L marka ve modeldeki aracın 380 bin kilometrede olduğu görüldü.
İşte o ilan ve Laçiner’in fotoğrafları: