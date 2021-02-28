Necmettin Erbakan sözleri | Erbakan Hocanın tarihe kazınan en güzel sözleri

Zekası ve ahlakı ile Müslümanların arasından sivrilmiş bir kişi olan Necmettin Erbakan, hem sayılı akademisyenlerdendi hem de iyi bir siyasetçiydi. Necmettin Erbakan, Türk siyaseti tarihinde rahmetle anılırken, darbeciler ise nefretle anılıyor. İşte Necmettin Erbakan sözleri…

Erbakan’ın unutulmayan sözleri

”Haksız bir davada zirve olmaktansa, hak davada zerre olmayı tercih ederiz.”

”Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir.”

”İman varsa imkanda vardır, milli görüşçü asla vazgeçmez.”

”Hakk’ı üstün tutmak her zaman saadet getirir.”

”Aşk, azim ve Millî Görüş tekeden bile süt çıkarır.”

”Irak’ta ölen bir tek çocuğun vebalini yedi sülaleniz alnını secdeden hiç kaldırmasa da ödeyemeyecektir.”

”İçeride irtica, dışarıda fundamantalist gelişmeler denilerek işte bu insanlığı kurtarıcı saadet nizamından insanımız uzaklaştırılmak istenmiştir.”

”Cihad izzet ve aydınlık, gevşeklik ise zillet ve karanlıktır.”

”İslam beş temel üzerine bina edilmiş bir hakikat sarayıdır ve hayat programıdır. Yoksa, sadece bu beş şeyden ibaret zannedilmesi hatadır. Zira, sadece bir kısmına inanmak ve yaşamak İslam değildir.”

”Hak’kın tesisi için çalışmamakla Batıl’ın hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur. “Dönmelikten hayır gelir mi be ahmak.”

”Kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu tatbik edecek insanın içerisine hak ve adalet sevgisi girmemişse, netice tersine tecelli edecek, adalet yerine adaletsizlik, sosyal adalet yerine sosyal istismar hâkim olacaktır.”

”Kırk çürük yumurta bir tane sağlam yumurta etmez.”

Necmettin Erbakan sözleri

”Malıyla canıyla cihad eden bir Müslüman olarak anılmak isterim.”

”Dünyayı ezen sömürü canavarının beyni siyonizm, kalbi haçlı Avrupa, sağ kolu Amerika, sol kolu Rusya’dır.”

”Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır.”

”İslâmi tebligatta muhatabımız istisnasız bütün insanlardır. Öyle ise görüşü ve görüntüsü ne olursa olsun, davamız herkese anlatılmalı, davet her kesime yapılmalıdır. Tebliğ ve davet bizden, hidayet Allah (C.C)’tandır.”

”Şeytan, Allah’ın mevcudiyetini ve kudretini bildiği gibi, siyonist Yahudi de İslam’ın canının cihat olduğunu bildiği için, bütün gücüyle Müslümanların cihat ruhunu söndürmeye çalışmaktadır.”

”Aynen bunun gibi, imanı ve itikadı konularda başlayacak çok az bir şüphe ve sapma bile, insanı giderek İslam’dan uzaklaştıracak ve bu sapıklık, sonunda sahibini cennete değil, cehenneme taşıyacaktır.”

En güzel Erbakan sözleri

”İslâmi tebligatta muhatabımız istisnasız bütün insanlardır. Öyle ise görüşü ve görüntüsü ne olursa olsun, davamız herkese anlatılmalı, davet her kesime yapılmalıdır. Tebliğ ve davet bizden, hidayet Allah’tandır.”

”Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin filleri nasıl sahiplerini ezdiyse, bugün zalim devletlerin uçak, gemi ve tank filoları da birbirini ezecek ve kendi sahiplerini yiyecektir.”

”İslamsız bütün nimetler ve saadetler eksiktir. Bu nedenle “Bugün dininizi ikmal ettim ve nimetlerimi tamamladım.” ayeti en son indirilmiştir.”

”Bir çiçekle bahar olmaz ama, her bahar bir çiçekle başlar.”

”İslâm bize ve zamana uymaya mecbur değildir. Ama herkes ve her zaman, İslâm’a uymak mecburiyetindedir.”

”İslâm, dünya ve ahiret saadetinin tek ilacıdır.”

”İslâm dini bir bütündür. Ona bir şey katılamaz ve ondan bir şey çıkarılamaz. Baştan sona Hak’tır hayırdır ve hepsi, herkes için ve her yerde lazımdır.”

”Akıl; imanın ve İslam’ın emrinde en büyük nimet, nefsin ve şeytanın elinde ise, sebebi felâkettir.”

”Müslüman hakkın hakimiyeti için motor, şerrin yok olması için fren olma görevlisidir.”

”İslam’ın dışında, hiçbir hak ve hakikat yoktur. Fen ve hikmet, sanat ve sanayi dahi İslam’ın içindedir ve onun bir şubesidir. İlhamını Kur’andan almayan hiçbir ilim ve teknik asla hayra mazhar olamaz. Şerden ve zarardan arınmış sayılamaz. Mutlaka yeterli ve yararlı olduğu savunulamaz.’

”İslam savaşları bütün insanların saadeti için yapılmıştır.”

”Domuzdan post, gavurdan dost olmaz.”

”Bunların pilotlarını ülkemizde eğitip, Müslüman masum kardeşlerimizin acımasızca bombalamasına izin vermemeliyiz!”

”İslâm, ancak kendi orijinal kavramlarıyla anlaşılır ve anlatılır.”

”İslam en yücedir ve ondan yüce hiçbir şey yoktur. Bu geçek peygamber hadisiyle ve Allah’ın kitabıyla hükümleşmiştir.”