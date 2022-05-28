Necmettin Batırel "Yanarsınız" deyip üstüne basa basa uyardı

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda burada sayamadığımız binlerce reformu hayata geçirdi. Vatandaş dev projelerle yaşamaya o kadar alıştı ki, bunları sıradan görmeye başladı" ifadelerini kullandığı köşesinde "Erdoğan Cenab-ı Hakk'ın Türk milletine bir lütfudur. Kıymetini bilin, giderse yanarsınız" dedi. Batırel, şunları kaydetti:

"Finans reformu gerçekleşmez, mali sistem çökerdi.

IMF dümene geçer, ülke yüksek faiz düşük kur politikasıyla küçüle küçüle, karıncaya dönerdi.

Fert başına millî gelir 900 dolara düşerdi.

İhracat yerlerde sürünür, ithalat şaha kalkardı.

Sanayi üretimi daralır, işsizlik tavana çıkardı.

Askerî ve siyasi vesayet güçlenir, demokrasi rafa kalkardı.

PKK terörü kudurur Diyarbakır’da Kürt devleti kurulurdu.

Ermenistan Kars, Ardahan ve Van’ı işgal eder, ülke parçalanırdı.

Kızlarımız üniversiteye başı kapalı giremezdi.

FETÖ yönetimi ele geçirir, Türkiye Batı dünyasının esiri olurdu.

81 ilde üniversite kurulmazdı milyonlarca genç yüksek tahsil yapamazdı.

30 bin kilometre bölünmüş yol; 57 havaalanı, yüzlerce köprü, tünel inşa edilemezdi.

Çanakkale Köprüsünü rüyamızda görürdük.

Şehir hastanelerine kavuşamaz, sağlık reformu hayata geçemezdi.

Hastaneler çöplük yuvası olarak kalırdı.

Vatandaş ilaç parası bulamazdı

İstanbul’a 3 Boğaz Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli yapılamazdı. Trafik tamamen kilitlenir, şehir felç olurdu.

Kentsel dönüşüme gidilmez, deprem güvenliği olmayan evlerde yaşanırdı.

Savunma sanayiinde bırakın İHA-SİHA, tank-füze-uçak-helikopter yapmayı, mermi üretemezdik.

Avrupa’nın şamar oğlanı olurduk.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmazdı.

Enerji keşiflerini ancak hayalimizde görürdük.

Rüzgâr ve güneş santrallerine kavuşamazdık.

Türk Akım, TANAP projeleri gerçekleşmezdi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yerinde yeller eserdi.

Doğalgaz yerine odun-kömürle ısınırdık.

Fiber internet altyapımız olmazdı. Dünyadan haberimiz olmazdı.

Otomobil üretemezdik.

Ayasofya müze olarak kalırdı.

Ülke parçalanır, bölgesel yönetimler ortaya çıkardı. Sokaklar karışır anarşi hortlar, can güvenliği kalmazdı.

Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener olurdu! Diğer muhalefetin esamesi okunmazdı...

***

Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda burada sayamadığımız binlerce reformu hayata geçirdi. Vatandaş dev projelerle yaşamaya o kadar alıştı ki, bunları sıradan görmeye başladı. Ülkemizi güçlendirdi, Batı dünyasını dize getirdi. İsrail'i, Suudi Arabistan’ı, Mısır’ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar’ı, Libya’yı tüm Afrika ülkelerini, Azerbaycan’ı, Kafkasya Cumhuriyetleri’ni kucakladı, ülkemizi bölgesel güç yaptı...

İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar el birliği ile yalan, iftira, hakaretlerle onu susturmak istiyorlar. Tek bir neden var. Halkın seçtiği İmam Hatip kökenli, hanımı mesture bir Müslümanın Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye çağ atlatmasını kabullenemiyorlar! Tarihî eserleri dev projeleri “Ya Allah Bismillah” diyerek hizmete açmasını hazmedemiyorlar...

Bugün ülkede huzur refah, medeniyet Erdoğan sayesinde var. O kendisini milletine adamış bir kahraman, tarihe altın harflerle yazılan bir lider. 2023'te zaferini taçlandırınca onun için "kaçacak" diyenler "girecek delik" bulamayacak!

Erdoğan Cenab-ı Hakk'ın Türk milletine bir lütfudur. Kıymetini bilin giderse yanarsınız."