Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz babası kim? Necati Şaşmaz’ın çocukları kimdir?

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki hardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.

ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz,ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Necati Şaşmaz hayatını Türkiye'de devam etme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.

Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti. 2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterinde rol aldı.Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır.

Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Necati Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktarmıştır. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta toplamıştır.

Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde Nagehan Kaşıkçı ile evlenmiştir. Necati Şaşmaz 2 Kasım 2014 tarihinde dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.

Necati Şaşmaz boşandı mı?

Necati Şaşmaz, 2012'de evlendiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Çocukların velayeti Nagehan Kaşıkçı’da kalırken mahkeme 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Necati Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

2012 - Kurt Kanunu (dizi)

2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)

2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)

2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)

2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)

2004 - Ekmek Teknesi (dizi)

2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)

Ali Nadir Şaşmaz kaç yaşında?

Necati Şaşmaz’ın oğulu Ali Nadir Şaşmaz 2013 yılında doğdu.