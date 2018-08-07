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Necati Ateş'ten Karagümrük açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, yaptığı transferlerle adından söz ettiren TFF 2. Lig ekibi Karagümrük'le anlaşamadığını açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 21:54
Necati Ateş'ten Karagümrük açıklaması

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karagümrük'ün eski Galatasaraylı golcü Necati Ateş'le teknik direktörlük için anlaştığı ileri sürülmüştü.

Ancak açıklama yapan Ateş, anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Necati Ateş, "Karagümrük kulübüyle yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştır. Karagümrük kulübüne başarılar dilerim" paylaşımını yaptı.

 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:54
  1. necati ateş
  2. Fatih Karagümrük
  3. Karagümrük

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