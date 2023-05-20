Ne zaman ki AK Parti geldi…

Anne, sokak röportajcılarına içini böyle döktü;

Ak Parti sonuna kadar çalışıyor. Vallahi çalışıyor adam. Benim kızım down sendromlu 16 yaşında teşhis konuldu neden? Çaresizlikten. Baba çalışmıyordu bu çocuk bekleyecek çünkü babada sigorta yok ki. Ne zaman AK Parti geldi yeşil kartlar çıktı. Benim kızım 16 yaşında öğrendim keşke…

Devlet “sen çocuğunu düşünmesen bile ben düşünüyorum, devlet babayım ben” diyor. Şu an 18 yaşına kadar çocuklar sağlık hizmeti alıyor. Bundan daha büyük şey olamaz.” Dedi.

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