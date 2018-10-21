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Ne vakit konuşacak?

Bebeğinize dair merak ettiklerinizi derledik...

21 Ekim 2018 Pazar 20:00
Ne vakit konuşacak?


-Benim çocuğum 8 aylık ne zaman konuşacak?

-Tam konuşma normal çocuklarda bile 4 yaşından sonra görülebiliyor. Bazen gecikebilir. Bazen çocuk kendiliğinden bir çok şeyleri taklit ederek alabiliyor. Siz ona “de-de, ba-ba, ma-ma” gibi sesleri çıkardığınızda eğer gülümserse; demek ki algılama iyi.

-Benim çocuğum 16 aylık ama dili dışarıda, endişe ediyoruz?

-Eğer dil dışarıda ise dili içeriye sokmaya çalışabilirsiniz. Göz kontağı kurarak veya ayna önünde karşılıklı dilinizi içeri çekerek "bak bende yok" diyerek kapatabilirsiniz. Sürekli yumuşak şefkatli bir dille uyarmalısınız. Böylece alışkanlık haline dönüşür. İllâ bir şeyle itme gerekmez. Emzik kullanılıyorsa; o, size yardımcı olabilir.

-Bebeğim 3,5 aylık. Babıldamaya başladı, gülüyor, anlıyor bizi. Şimdiden bir şeyler yapmam gerekiyor mu?

-Onunla konuşurken acele ve hızlı konuşmayın. Oldukça yavaş, gözlerine bakarak, gülümseyerek ve tane tane konuşmalısınız. Sürekli sizi dinlemeli, basit kelimeler duymalı.. Masallar ve hikayeler anlatabilirsiniz ona. Şimdilik egzersizler için erken. Bu aylarda suyunu kaşıkla verebilirsiniz. Daha sonra bebek biberondan yavaş yavaş ayrılmalı. Biberon bağımlılığı ileride çene yapılarını etkilemektedir.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:00
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