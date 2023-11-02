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Gündem Ne olduğunu duyanlar hüzünleniyor! 75 yaşındaki çiftçiden müthiş eser
Gündem

Ne olduğunu duyanlar hüzünleniyor! 75 yaşındaki çiftçiden müthiş eser

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:05:00 -
Ne olduğunu duyanlar hüzünleniyor! 75 yaşındaki çiftçiden müthiş eser

Bursalı 75 yaşındaki çiftçi Aziz Aydoğan, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mühimmat ve silah taşınan kağnı yapıp, köydeki müzeye bağışladı.

Keles ilçesinin Düvenli köyünde yaşayan Aziz Aydoğan (75), Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve mühimmat taşınan bir kağnı yaparak, köyündeki müzede sergilenmek üzere Düvenli Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'ne (DÜVENDER) bağışladı. Bursalı çiftçinin el emeğiyle yaptığı kağnı, müzede sergilenmeye başlandı. Köyün ve Bursa dağ köylerinin kültürel eserlerinin sergilendiği Düvenli köyündeki müze ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

DÜVENDER Başkanı Yusuf Aydoğan, bu anlamlı hediyeyi müzelerine bağışlayan Aziz Aydoğan'a teşekkür etti. Bu aracı el emeğiyle yaptığını ifade eden Aziz Aydoğan, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında bu vatanın nasıl savunulduğunu ve Cumhuriyet'in ne zorluklarla kurulduğunu anlatmak için böyle bir eser ortaya çıkarttım. Bu araç o dönemin cepheye silah ve mühimmat taşıyan araçlarının birebir aynısı. Bu el işçiliğiyle günler süren çalışmamın sonucunda yaptım ve köyümüzün müzesine hediye ettim. Bu anlamlı hediye burada Türk milletinin kahramanlıklarını hatırlatması için inşallah uzun yıllar sergilenir. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.

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Yorumlar

osman levent seral

Bu bir "kağnı" değil ! Kağnı'nın teker'leri dolu olur . Bu bir "araba".
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