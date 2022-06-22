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Siyaset Ne oldu Ekrem Başkan? Ne oldu?
Siyaset

Ne oldu Ekrem Başkan? Ne oldu?

Marmaris'te yaşanan orman yangını ile mücadeledeki etkin başarı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Ağustos 2021'de, THK'ya uçak bakımı için destekte bulunma sözü verdiği açıklamasını gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:15:00 - 2022-06-22 22:38:17

 Yeniakit.com.tr 

Marmaris'te yaşanan orman yangını ile mücadeledeki etkin başarı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Ağustos 2021'de, THK'ya uçak bakımı için destekte bulunma sözü verdiği açıklamasını gündeme getirdi.

Sözü verip bir daha konuşmadı!

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunup, Türk Hava Kurumu'na 11 CHP'li Belediye olarak yardımda bulunacaklarını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o günden sonra konuya bir daha girmedi.

İmamoğlu'nun yediği sözüne karşın, Türk Hava Kurumu'na ait uçakların, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliği ve TUSAŞ'ın destekleriyle bakım ihtiyacı giderildi.

Amfibik uçakları Temmuz ayı itibari ile orman yangınlarıyla mücadelede faaliyet gösterdi.

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Yorumlar

misafir

bu chp klasıği. güzel gyinimli kravatlı görünü sıfatı adam konuştuğunda kendini dinletirler yalan da söylerse inandırılar ama duvara yaslanmış kütük gibidirler diyor mevlamız. bizdeki iman zayıflığı bu kütüklerin içi boş satılmış olduklarını bir türlü idrak edemiyoruz ve bınlerce insanın vebalini alıyoruz bu kütükleri idareci yaptığımızdan allah bizlere ceza veriyor biz fakında değiliz

thunder

eko nun yaptigina <> baska bir pokada yaramiyo sulun osman
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