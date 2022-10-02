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Aktüel 'Ne Mutlu Türküm' parolasıyla bakın ne yaptılar!
Aktüel

'Ne Mutlu Türküm' parolasıyla bakın ne yaptılar!

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı yazar Mehmet Toplu oldu. 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' parolasıyla yarım milyon lirasını sözde polislere teslim eden 76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu, yaşadıklarının gerçek olmadığını fark edince soluğu savcılıkta aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 11:56:00 -
'Ne Mutlu Türküm' parolasıyla bakın ne yaptılar!

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı  yazar Mehmet Toplu oldu. 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' parolasıyla yarım milyon lirasını sözde polislere teslim eden 76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu, yaşadıklarının gerçek olmadığını fark edince soluğu savcılıkta aldı.
76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu'nun geçtiğimiz aylarda telefonu çaldı. Kendisini Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde amir olarak tanıtan bir kişi yazara, özel bazı bilgilerini söyleyerek polis olduğuna inandırdı.

Sözde polis, FETÖ ile alakalı bir soruşturma dosyasında gözaltına alınan Albay'ın ve eşinin tutuklandığını, bu şahısların üzerinde Toplu'ya ait telefonların çıktığı, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığı söyledi.

Parola: Ne Mutlu Türküm diyene

Bu nedenle bankadaki tüm parasını çekmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcıların talebiyle bankadaki yarım milyonunu çeken yazar poşete koyduğu paraları 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' şeklindeki parolayla teslim edecekti. Yapılan anlaşmayla Beşiktaş'ta bir parka giden yazar yanına gelen ve parola soran kişiye 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' dedikten sonra paraları teslim etti.

Bankta oturup telefonunun çalmasını bekleyen yazar bir süre sonra dolandırıldığının farkına vardı. Parktan ayrılıp karakola giden yazar olayla ilgili şikâyetçi oldu. başlatılan soruşturmada incelenen güvenlik kameralarından parayı alan 20 yaşındaki Haşmet K., tespit edildi. Fatih'teki bir otelde konakladığı belirlenen genç şüpheli gözaltına alındı.

Kimseyi dolandırmadığını ve para almadığını söyleyen Haşmet K., yazar tarafından teşhis edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. İddianamede yazar Mehmet Toplu'yu korkutarak parasını alan şüphelinin konakladığı otelde kayıtsız bir şekilde ve kendisini gizlemek adına bu şekilde kaldığı anlatıldı.

Yazarın bulunduğu parktaki güvenlik kameralarına yakalanan Haşmet K.'nin aynı suçtan Şanlıurfa ilinde de birden fazla soruşturma geçirdiği ve hakkında davalar açıldığı tespit edildi. 15 yıla kadar hapsi istenen dolandırıcı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

 

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Bu ülkede gazetecilerde kandırılabiliyorsa, bu tür dolandırıcılıkla ilgili çok keskin yasal tedbirler alınması gerekir anlamına geliyor, yasaların yetersiz oluşu, caydırıcı özelliğinin bulunmaması bu tür olayların meydana gelmesine sebep olduğu gibi mevcut yasalarla devam edeceğe benziyor.
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