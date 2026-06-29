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Gündem Ne mührü var ne faturası: Sakarya'da 1,8 ton et ele geçirildi
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Ne mührü var ne faturası: Sakarya'da 1,8 ton et ele geçirildi

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Ne mührü var ne faturası: Sakarya'da 1,8 ton et ele geçirildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolü sırasında ele geçirilen 1,8 ton etin, sağlıksız koşullarda taşındığı ve insan tüketimine uygun olmadığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince Doğançay Mahallesi mevkisindeki yol kontrolünde durdurulan karkas et taşıyan aracın taşıma koşullarına uygun olmadığı ve frigosunun (soğutuculu araç kasası) çalışmadığı tespit edildi.

Araçta bulunan yaklaşık 1,8 ton menşei belirsiz karkas et, inceleme yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerine teslim edildi.

Burada yapılan incelemede tüketime uygun olmadığı belirlenen etlerin sevk raporu, faturası ve mührü olmadığı anlaşıldı.

El koyulan kaçak etlerin imha işlemi gerçekleştirildi.

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