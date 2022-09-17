Ne güzel bir haber bu... Ozaki oldu İslam!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman olmayan karar veren Japonya vatandaşı Kazuhisa Ozaki için düzenlenen İhtida Törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman olmayan karar veren Japonya vatandaşı Kazuhisa Ozaki için düzenlenen İhtida Törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Japonya'daki temaslarını sürdürüyor.
Prof. Dr. Erbaş, kendi arzusu ile Müslüman olmayan karar veren Kazuhisa Ozaki için Tokyo Camii’nde düzenlenen İhtida Töreni'ne katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Ozaki’ye İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verildi.
İSMİNİ 'İSLAM' OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sözlerini tekrarlayıp Kelime-i Şehadet getiren Ozaki, Müslüman oldu ve ismini "İslam" olarak değiştirdi.
Erbaş, Müslüman olan Ozaki’yi tebrik ederek “İhtida Belgesi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.
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