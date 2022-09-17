  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ne güzel bir haber bu... Ozaki oldu İslam!
Aktüel

Ne güzel bir haber bu... Ozaki oldu İslam!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman olmayan karar veren Japonya vatandaşı Kazuhisa Ozaki için düzenlenen İhtida Törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 23:07:00 -
Ne güzel bir haber bu... Ozaki oldu İslam!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman olmayan karar veren Japonya vatandaşı Kazuhisa Ozaki için düzenlenen İhtida Törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Japonya'daki temaslarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Erbaş, kendi arzusu ile Müslüman olmayan karar veren Kazuhisa Ozaki için Tokyo Camii’nde düzenlenen İhtida Töreni'ne katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Ozaki’ye İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verildi.

İSMİNİ 'İSLAM' OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sözlerini tekrarlayıp Kelime-i Şehadet getiren Ozaki, Müslüman oldu ve ismini "İslam" olarak değiştirdi.

Erbaş, Müslüman olan Ozaki’yi tebrik ederek “İhtida Belgesi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

 


Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!
Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Teknoloji

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?
Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

Kadın - Aile

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023
KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023

Eğitim

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023

Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”
Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”

Kadın - Aile

Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”

Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...
Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...

Gündem

Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...

Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb
Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb

Aktüel

Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb

Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor
Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor

Kadın - Aile

Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor

Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)
Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)

Yaşam

Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)

Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar
Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar

Teknoloji

Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif
Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif

Kadın - Aile

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23