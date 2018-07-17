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Ndiaye'nin menajeri açıkladı: Anlaştık!

Badou Ndiaye'nin menajeri Davilla, Galatasaray ile ücret konusunda anlaştıklarını açıkladı. Davilla, "Galatasaray ile ücret konusunda bir sorunumuz kalmadı. Ancak onların Stoke City ile anlaşmalarını bekliyoruz" dedi.

17 Temmuz 2018 Salı 18:04
Ndiaye'nin menajeri açıkladı: Anlaştık!

Badou Ndiaye'nin menajeri Davilla, "Galatasaray ile ücret konusunda bir sorunumuz kalmadı. Ancak onların Stoke City ile anlaşmalarını bekliyoruz" dedi. Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada büyük heyecana yol açtı. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Stoke City ile bonservis konusunda herhangi bir sonuca henüz varılamadı.

KİRALIK FORMÜLÜNE GİDİLEBİLİR

Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymek isteyen Badou Ndiaye için tek bir sorun kaldı: Stoke City'nin istediği transfer ücreti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Türkiye'de transfer döneminin sona ereceği 31 Ağustos'a kadar zamanı var. Ancak Cim Bom, Senegalli orta sahayı bonservisiyle alamazsa her ne kadar kiralama bedeli ödemek istemese de bu formüle de başvurmak zorunda kalabilir. Bu doğrultuda son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

Fanatik

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 18:04
  1. Badou Ndiaye
  2. Galatasaray

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