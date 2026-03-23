Spor NBA’de Knicks fırtınası dinmiyor! Üst üste 6. galibiyetle zirveye yürüyüş
NBA’de Knicks fırtınası dinmiyor! Üst üste 6. galibiyetle zirveye yürüyüş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, parkelerin tozunu attırmaya devam ediyor. Madison Square Garden’da Washington Wizards’ı konuk eden Knicks, rakibini 145-113’lük skorla adeta sahadan silerek üst üste 6. galibiyetine ulaştı. Karl-Anthony Towns’ın "double-double" performansı ile devleştiği gecede, Wizards 16 maçlık mağlubiyet serisiyle tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamaya devam etti.

Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu NBA'de, New York Knicks rüzgarı esiyor. Kendi evi Madison Square Garden'da Washington Wizards'ı ağırlayan New York temsilcisi, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 32 sayı farkla kazanarak sezonun 47. galibiyetini hanesine yazdırdı. Takım savunması ve hücumdaki kolektif oyunuyla göz dolduran Knicks, play-off öncesi rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Madison Square Garden'daki karşılaşmada Knicks'de Karl-Anthony Towns 26 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Knicks'in sezondaki 47. galibiyetine ulaştığı maçta Jalen Brunson 23, Josh Hart 16, Mikal Bridges 14 ve Mohamed Diawara 12 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 55. mağlubiyetini alan Wizards'da Jaden Hardy 25, Anthony Gill 18 ve Bub Carrington ise 14 sayı kaydetti.

Bu maçla, Wizards sezonun üst üste 16. mağlubiyetini aldı.

MALİK MONK, KİNGS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

Golden 1 Center'daki maçta Sacramento Kings, sahasında Brooklyn Nets'i 126-122 mağlup etti.

Kings'de, Malik Monk 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Maxime Raynaud 22 sayı, 10 ribaunt ve Precious Achiuwa 14 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Nets'de Ben Saraf 22, Ziaire Williams ve Malachi Smith 18'er sayıyla oynadı.

Manisa FK-Sivasspor maçının ardından

Veysel Bilen: "Samsunspor’un hedefi kupa finali ve Avrupa"
Veysel Bilen: "Samsunspor’un hedefi kupa finali ve Avrupa"

Spor

Veysel Bilen: "Samsunspor’un hedefi kupa finali ve Avrupa"

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 7 - Adana Demirspor: 0
Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 7 - Adana Demirspor: 0

Spor

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 7 - Adana Demirspor: 0

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 2 - Sakaryaspor: 0
Trendyol 1. Lig: Serikspor: 2 - Sakaryaspor: 0

Yerel

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 2 - Sakaryaspor: 0

Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 0 - Sivasspor: 1
Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 0 - Sivasspor: 1

Spor

Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 0 - Sivasspor: 1

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hak..
Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!
Gündem

Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yıllardır sürdürdüğü "halk çocuğu" maskesi, Selman Öğüt’ün çarpıcı paylaşımıyla..
Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti
Gündem

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İsmet Berkan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'ye sesini çıkarmayıp İra..
