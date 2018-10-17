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NBA'de heycan başladı! Son şampiyon galibiyetle başladı

Golden State Warriors, sezonun açılış maçında Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:22
NBA'de heycan başladı! Son şampiyon galibiyetle başladı

NBA'de 17 Ekim 2018'de oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi.

İlk iki periyotta rakibine kendisini yakalama fırsatı vermeyen Warriors, devre arasına 57-47'lik skorla önde girdi. İkinci devreye iyi başlayan Thunder, 3. periyotta rakibine 32-26'lık üstünlük sağlayak maça dengeyi getirdi. Çekişmeli başlayan final periyodunda Golden State Warriors, Thunder'a fırsatı tanımadı ve maçı 108-100 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

CURRY 32 SAYI ATTI
Warriors'ta 11/20 saha içi isabetiyle oynayan Stephen Curry 32 sayıyla maçı tamamladı. Thunder'da 9/23 saha içi isabetle oynayan Paul George, maçı 27 sayıyla tamamladı.

ŞAMPİYONLUK YÜZÜKLERİNE KAVUŞTULAR
NBA'de 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Golden State Warriors'da oyuncular maç öncesinde şampiyonluk yüzüklerine kavuştu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:22
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