NBA'de forma giyen Kevin Durant'ın kardeşi öldürüldü Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Golden State Warriors forması giyen Kevint Durant'ın kardeşi Clifford Dixon uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızı Kevin Durant'ın evlatlık olarak alınmış kardeşi 32 yaşındaki Clifford, Atlanta'da bulunan bir eğlence mekanının otoparkında öldürüldü. Clifford'u öldüren kişi olay yerinden kaçtı. Polis saldırganın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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