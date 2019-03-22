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NBA'de forma giyen Kevin Durant'ın kardeşi öldürüldü

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Golden State Warriors forması giyen Kevint Durant'ın kardeşi Clifford Dixon uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

22 Mart 2019 Cuma 15:39
NBA'de forma giyen Kevin Durant'ın kardeşi öldürüldü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızı Kevin Durant'ın evlatlık olarak alınmış kardeşi 32 yaşındaki Clifford, Atlanta'da bulunan bir eğlence mekanının otoparkında öldürüldü.

Clifford'u öldüren kişi olay yerinden kaçtı.

Polis saldırganın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:39
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