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NBA All-Star'da yedekler belirlendi

68'inci NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında yer alacak yedek oyuncular belli oldu.

01 Şubat 2019 Cuma 14:38
NBA All-Star'da yedekler belirlendi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. NBA All-Star maçında konfederasyon takımlarının yedek kadroları belirlendi.

Batı Konferansı'nın yedeklerinde Anthony Davis (New Orleans Pelicans), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) yer aldı.

Doğu Konferansı'nda ise Bradley Beal (Washington Wizards), Blake Griffin (Detroit Pistons), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers) ve Nikola Vucevic (Orlando Magic) yedek kadroya adlarını yazdırdı.

Geçen hafta duyurulan takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular listesinde ise Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in kaptanlığını üstlendiği Batı Konferansı Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George'dan (Oklahoma City Thunder), Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo'nun önderliğindeki Doğu Konferansı ise Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid'den (Philadelphia 76ers) oluşmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:38
  1. Batı Konferansı
  2. Doğu Konferansı
  3. NBA All-Star maçı
  4. YEDEK OYUNCU

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