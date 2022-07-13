Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti. Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Pek çok kişi ise Nazmi Arıkan’ın kim olduğunu araştırıyor.

Nazmi Arıkan kim? Nazmi Arıkan'ı kim neden öldürdü?

Nazmi Arıkan, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Sonrasında Tokat Öğretmen Okulu’nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği’ni okudu.

Bolu Öğretmen Okulu’nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği’ni okudu.

1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi’ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul’da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları’nı açtı. Nazmi Arıkan evli, iki çocuk sahibiydi.