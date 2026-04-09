Naylon faturanın cezası kaç yıl hapis?

Naylon fatura (sahte fatura), gerçek bir mal veya hizmet alımı olmadığı halde varmış gibi gösterilerek düzenlenen, temel amacı vergi kaçırmak, haksız KDV iadesi almak, giderleri yüksek göstererek daha az vergi ödemek ve kara para aklamak olan yasa dışı belgeyi tanımlıyor. İşletmeler, kayıt dışı kazançlarını gizlemek için bu yönteme başvurabiliyorlar.

SADECE VERGİ CEZASI İLE KURTULAMAZSINIZ

Avukat Özge Özmen Korkut, vergi cezalarının en ağır yüzü sahte (naylon) fatura gerçeği hakkında şu bilgileri verdi: “Günlük ticari hayatın içinde çoğu zaman yeterince ciddiye alınmayan bu konu, aslında mükellefler açısından son derece ağır hukuki sonuçlar doğurabilecek bir risk alanıdır. Sahte fatura kullanımı ya da düzenlenmesi, yalnızca vergi cezası doğurmaz. Bu fiil, aynı zamanda kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirilir. Katlanan vergi cezaları, özel usulsüzlük cezaları, vergi incelemeleri ve uzun süren denetim süreçleri ve en önemlisi, hapis cezası riski. Dolayısıyla mesele, yalnızca ceza ödemekle kapanan bir durum olmaktan çıkar”

“BEN BİLMEDEN ALDIM” SAVUNMASI YETERLİ Mİ?

Korkut, “Uygulamada en sık karşılaşılan ifadelerden biri şudur: ‘Ben bu faturanın sahte olduğunu bilmiyordum…’ Ancak bu tür durumlarda değerlendirme, yalnızca kişinin beyanına göre yapılmaz. İdare ve yargı; ticari ilişkinin gerçekliğini, taraflar arasındaki bağları, ödeme şekillerini, işin ekonomik mantığını detaylı şekilde inceler. Başka bir deyişle, ‘bilmemek’ çoğu zaman tek başına yeterli bir savunma değildir” dedi.

ZİNCİRLEME CEZALAR

Avukat Özge Özmen Korkut şöyle devam etti: “Sahte fatura dosyalarının en kritik yönlerinden biri, tek bir belgenin dahi geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilmesidir. Bir faturadan yola çıkılarak: Tüm defter ve kayıtlar incelenebilir. Geçmiş yıllara dönük tarhiyat yapılabilir. Şirketin tüm ticari yapısı sorgulanabilir. Bu nedenle konu, yalnızca tek bir işlemle sınırlı kalmaz; tüm mali ve hukuki yapıyı etkileyebilir”

3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS

Korkut, “Sahte fatura meselesi, vergi hukukunun en ciddi ve en riskli alanlarından biridir. Görünürde basit bir belge düzeni gibi algılansa da sonuçları itibariyle hem ekonomik hem de cezai yaptırımlar doğurur. Sahte faturanın cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis! Bu nedenle ticari faaliyetlerde kullanılan her belgenin gerçekliği, doğruluğu ve dayanağı büyük önem taşır. Vergi cezaları çoğu zaman telafi edilebilir; ancak bazı hatalar vardır ki, etkileri yalnızca mali tablolarla sınırlı kalmaz. Sahte fatura, tam olarak bu hatalardan biridir” dedi.