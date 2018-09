Narsist çocuk yetiştirmemek için...

Otoriteyi küçük çocuklara bırakan, hak etmedikleri övgüleri yağdıran, öğretmenlerinin eleştirilerinden koruyan, onların her isteğini yerine getiren, özgürlük tanırken beraberinde sorumluluk vermeyen anne-babalara sık rastlanıyor.

Ebeveynler çocuklarının kendilerine saygı duymalarından ziyade kendilerinden hoşlanmasını istiyor, ama bu yanlış yöntem geri tepiyor. Geçmişte, çocuklar. anne-babasının onayını almak için çabalardı. Şimdi anne-babalar çocuklarının onayını almak istiyor.

Ebeveynlikte görülen bu değişimin en büyük sebebi; anne-babanın kendisine olan hayranlık duygusunun artması ve ebeveyn ve çocuk arasındaki eşitliği teşvik eden kitapların etkisinde kalınması.

2004 yılında Amerika'da yapılan bir araştırmada, “Çocuğun hayata hazırlanması için öğrenmesi gereken en önemli şey nedir?” sorusuna ebeveynlerin ‘kendi adına kararlar vermek’ cevabını vermesi de çocuklara prens ve prenses gibi davranıldığını doğruluyor.

Ancak ebeveyn çocuğu mutlu etmek ve öz saygısını yükseltmek isterken onu narsist bir kişiliğe dönüştürüyor.

Oysa okul öncesi dönemde çocuğun seçim yapma ve karar vermeye yönlendirilmesi çocukta kaygı, yetersizlik ve kızgınlık hissine sebep oluyor.

3 yaşındaki çocuğa gidilecek yerin, yatma saatinin, yemesi, giymesi, izlemesi ve yapmaması gereken şeylerin seçimini bırakmak demokratik aile ya da kişilik veren aile olmayı sağlamıyor. Aksine sorun oluşturuyor. Çocuk narsist bir kişiliğe dönüşüyor. İleriki zamanlarda bedel ödemeyi bilmeyen, sınırsız, bencil, umursamaz ve öfkeli çocuklar olabiliyorlar.

ANNE BABALARA TAVSİYELER

‘Hayır’ deyin ve kararlı olun: Çocuğa ‘hayır’ ifadesini kullanmakta herhangi bir yanlış taraf yoktur. Ama bu konuda kararlı olunmalı. ‘Hayır’ deyip, çocuk mızmızlandıktan sonra pes ederseniz, çocuğa mızmızlanmanın etkili olduğunu öğretmiş olursunuz. Bol bol sevgi ama aynı zamanda da doğru miktarda yönlendirme.

Çok fazla yetki vermeyin: Küçük bir çocuğa karşı ‘İster misin?’ sorusunu idareli kullanın. Okul öncesi bir çocuk, yiyecek ya da giyeceklerini sürekli kendisi seçmemeli. Küçük yaştaki çocuklar ne istediklerini tam olarak bilemez.



Çocuğunuza aldığınız kıyafetlere dikkat edin: Çocuklara ‘prenses’, ‘şımarık’, ‘patron benim’, ben muhteşemim, annem de öyle’ vb. yazılı kıyafetler almayın. Bunlar ‘şirin’ gibi gözükse de çocuğa etkisi çok büyük.



NEDİR NARSİSİZM?

Narsisizm kendini beğenmişlik hastalığıdır. Narsist kişiler her şeyi çok iyi bildiklerini düşünür, başkalarının ne hissettiğini dikkate almaz. Kendileri çok özeldir, eleştirenleri hiç sevmezler. Vefasızlık onlar için normaldir.



Her başarıyı sahiplenir, takdir edilmeyi beklerler. Narsist kişiler menfaatçi, kontrol etmeyi seven istediğini elde etmek için şiddete meyilli, eşlerini aldatma riski yüksektir.