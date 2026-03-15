Bayram öncesi balık tezgahlarında büyük hareketlilik! Ramazan Balığı: Somon ve İstavrit...

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, ramazan ayının bereketli ve hareketli geçtiğini ifade ederek, "Balık fiyatları da uygundu. Vatandaşlarla iftarda yemek için tercih etti. Fiyatlar hala uygun. Hamsi ve istavritin kilosu 100 lira, mezgit 200-300 lira arasında değişiyor. Kültür balıkları da var. Çupra, levrek ve somon da var. Ramazan'ın ilk günleri sakin geçmişti ama sonrasında yoğunluk devam etti. Hamsinin erken çıkmasıyla güzel bir sezon geçirdik. İnşallah seneye de öyle olur. Çupra, levrek, somon ve istavrit şu günlerde daha çok tercih ediliyor" dedi.