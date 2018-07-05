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Napoli'den 30 milyon euroluk imza

Napoli, İspanya'nın Real Betis takımından orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i transfer etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:45
Napoli'den 30 milyon euroluk imza

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu Ruiz ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

İtalya basınında, Napoli'nin Fabian Ruiz'in 30 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Geçen sezon Real Betis formasıyla 35 maça çıkan Fabian Ruiz, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:45
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