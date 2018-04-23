Napoli, Juventus'u 90.dakikada yıktı! Şampiyonluk için umutlandı
Serie A'nın 34. haftasında Juventus kendi seyircisi önünde Napoli'yi konuk etti. Karşılaşmayı Napoli 1-0 kazandı.23 Nisan 2018 Pazartesi 11:28
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 34. haftasında Napoli, deplasmanda Juventus’u 1-0 yendi.
Torino’daki Juventus Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. Mücadelenin son dakikasında Kalidou Koulibaly’nin golüyle öne geçen Napoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Juventus, yaşadığı yenilgiye rağmen 85 puanla liderliğini sürdürdü. Juventus ile arasındaki puan farkını 1’e indiren Napoli ise ikinci sırada yer aldı.
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