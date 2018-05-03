Nani'nin paylaşımı Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı
2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Luis Nani'nin söylemleri ve sosyal medya paylaşımı heyecana neden oldu.03 Mayıs 2018 Perşembe 07:58
Portekizli yıldız, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giydikten sonra Valencia'ya transfer olmuştu. Burada tutunamayan Nani, bu sezon başında ise Lazio'ya kiralandı.
Ancak tecrübeli kanat oyuncusu İtalyan ekibinde de göze giremedi. Daha önceki bir röportajında, "Fenerbahçe'yi özlüyorum" diyen Nani, son olarak Instagram'dan İstanbul'da çektirdiği bir fotoğrafını paylaşarak Türkçe, "Günaydın" yazdı.
Kaynak: Skorer
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