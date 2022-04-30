Namık Kemal Gökalp kimdir nereli kaç yaşında? Namık Kemal Gökalp hayatı ve biyografisi!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hedef Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi. Bankanın kurucu ortakları arasında, Namık Kemal Gökalp ve Sibel Gökalp bulunuyor. Peki Namık Kemal Gökalp kimdir? Namık Kemal Gökalp nereli kaç yaşında? Namık Kemal Gökalp ne iş yapıyor?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hedef Yatırım Bankası'nın kurulumunu onayladı. Bankanın kurucuları arasında Namık Kemal Gökalp de bulunması nedeniyle Namık Kemal Gökalp’in hayatı merak edilir oldu.
Namık Kemal Gökalp kimdir?
52 yaşındaki Namık Kemal Gökalp, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi kuran ve 8 ayrı şirketin başkanlığını yapmış bir işadamı. Halen Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İdealist Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Dr. Gökalp, daha önce Genpower Holding A.Ş.'de Başkan-Denetim Kurulu, Arti Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür pozisyonlarında görev aldı. Marmara Üniversitesi'nden yüksek lisans, Kadir Has Üniversitesi'nden doktora ve Anadolu Üniversitesi'nden lisans derecesi aldı.
Hedef Holding Yönetim Kurulu'nd bulunan diğer isimler:
Namık Kemal GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziya GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sibel GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi
Cihangir YERSEL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sümeyye ATAR AVCI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi