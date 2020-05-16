  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?

Abdullah ibn-i Ömer'in himmeti

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?
için kalan
Aktüel

Nallıhan’da İyilik Gönüllüleri akımı başlatıldı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Ramazan Bayramı’nda ilçedeki çocukları sevindirmek için bir grup hayırsever harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:56:37 -
Nallıhan’da İyilik Gönüllüleri akımı başlatıldı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Ramazan Bayramı’nda ilçedeki çocukları sevindirmek için bir grup hayırsever harekete geçti.


Nallıhan’da kendilerine iyilik gönüllüleri diye hitap eden bir grup hayırsever başlattıkları çalışma ile Ramazan Bayramı’nda Nallıhan’daki çocuklara hediyeler ulaştırarak onları sevindirmeyi planlıyor.


Başlattıkları güzel proje hakkında "Bu bayramda çocuklarımız bayramlaşmaya çıkamadık diye üzülmesinler. Nallıhan’da iyilik gönülleri olarak el ele vererek çocuklarımızın bayram sevincini evlerine taşımaya çalışacağız" açıklamalarında bulundular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı