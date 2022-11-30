Nagehan Alçı'dan şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, TV 5'deki 'Konuşmadan Olmaz' programında Çağlar Cilara, Hasan Basri Akdemir ve Şaban Sevinç'le gündemi değerlendirdi. Alçı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili flaş bir kulis haberi verdi.

Alçı, "Benim bugün aldığım bilgi; aralık sonuna kadar ortak seçim beyannamesi ve hükümet programını da bitirmiş olacaklar. En geç aralık sonu, ocak ayı başında açıklayacaklar.

Size bomba bir kulis vereyim. İlk defa dünkü toplantıda isim üzerine de konuşmuş liderler. Bunu daha yazmadım, bu yeni bilgi. Bu süreçten itibaren her parti kendi aday listesini hazırlasın diye karar alındı" dedi.