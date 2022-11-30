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Gündem Nagehan Alçı'dan şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü
Gündem

Nagehan Alçı'dan şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Bir türlü cumhurbaşkanı adayını açıklayamayan "altılı masa"nın son toplantısıyla ilgili bomba kulis haber Nagehan Alçı'dan geldi. Alçı, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin ilk kez cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde konuştuklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 13:31:00 -
Nagehan Alçı'dan şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, TV 5'deki 'Konuşmadan Olmaz' programında Çağlar Cilara, Hasan Basri Akdemir ve Şaban Sevinç'le gündemi değerlendirdi. Alçı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili flaş bir kulis haberi verdi. 

Alçı, "Benim bugün aldığım bilgi; aralık sonuna kadar ortak seçim beyannamesi ve hükümet programını da bitirmiş olacaklar. En geç aralık sonu, ocak ayı başında açıklayacaklar.

Size bomba bir kulis vereyim. İlk defa dünkü toplantıda isim üzerine de konuşmuş liderler. Bunu daha yazmadım, bu yeni bilgi. Bu süreçten itibaren her parti kendi aday listesini hazırlasın diye karar alındı" dedi. 

 

 

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