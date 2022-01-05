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Gündem Nafaka mağdurları Meclis’in gündeminde olmak istiyor
Gündem

Nafaka mağdurları Meclis’in gündeminde olmak istiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) mesai yeniden başlarken, bu yıl içerisinde TBMM’ye gelmesi beklenen nafaka düzenlemesi noktasında mağdurlar çağrılarını yenilediler.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 09:10:00 -
Nafaka mağdurları Meclis’in gündeminde olmak istiyor

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

13 günlük tatilleri sona eren milletvekilleri, yeni yılın ilk mesaisine ekonomideki yasalarla başlarken, stokçuluk, öğretmenlik kanunu ve spor yasası gibi gündem maddeleri de sırasıyla ele alınacak.

Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER) Başkan Yardımcısı Ramazan Tan , “Bu yasama yılında Nafaka uygulaması ile ilgili hükümetimizin bir hazırlık içinde olduğunu basından takip ediyoruz. Ancak evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Nafakanın bir günü de ömür boyu olanı da adil değildir. Devletin sadece boşanmış kadının geçimini düşünüp evli kadın ve erkeklerin, evlenmeyen insanların, çocukların geçimini düşünmemesi ayrımcılık ve adeta boşanmayı teşviktir.”

“Nafaka yasal soygundur”

Ramazan Tan, “Evlilik, boşanma, ölüm gibi olaylara bağlı maddi çıkar olmasına karşıyız. Bu gibi durumlar her zaman suiistimallerin önünü açmıştır. Bizce nafaka yasal bir soygundur. Bir haksızlığın yasal olarak yapılması onu hak haline getirmez. Derhal tamamen kaldırılmalı, sadece boşanmış kadınların değil bütün vatandaşlarının geçimini gösterdiğimiz sıra ile sağlamalıdır” görüşünü dile getirdi.

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Yorumlar

Emin navruz

bu nafaka magdurlarini acilen kurtarsin ınşaallah Allahım ama şunu soylim gerçekten çok büyük haksizlik bu yaşayan bilir bir insanı baka bir insana köle gibi bağlamak eski çağ ların kanunlarından hiç farkiyok yani insan bu dünya ya yanlız gelir dikkat edelim bu bir Zulümdür bunuda devletin eliyle yaptırıyorlar yazık yapmayın bunu lütfen devlet büyükleri im sizinde ciculariniz var birde mulimanssiniz gereğini yapın.?
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