Myanmar'da ana muhalefet partisi, 8 Kasım seçimlerindeki oyların yeniden sayılmasını istedi

ANKARA (AA) - Ordunun desteklediği ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), Myanmar’da 8 Kasım’da düzenlenen ve iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) kazandığı seçimde oyların yeniden sayılması çağrısında bulundu.

Nikkei Asia'da yer alan habere göre USDP Başkan Yardımcısı Khin Yi, başkent Yangon’da düzenlediği basın toplantısında "Eğer karar verici (Birlik Seçim Komisyonu) adil ve tarafsız olursa bazı sonuçların değişeceğini düşünüyoruz." dedi.

Seçimin yenilenmesini istemediklerini belirten Khin Yi "Çok sayıda yanlışlık olduğu için biz sonucu kabul etmek istemiyoruz. Ancak seçimin yenilenmesini değil sadece yeniden sayım yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

USDP daha önce polis ve Birlik Seçim Komisyonu’na usulsüzlük iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

USDP Sözcüsü Nandar Hla Myint 11 Kasım’da, iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) oy sayımı devam ederken seçimleri kazandığını iddia etmesine ilişkin seçim sürecinin adil olmadığını belirterek sonuçlara itiraz ettiklerini bildirmişti.

Seçimlerde usulsüzlüklerin bulunduğunu öne süren Nandar Hla Myint, konuyu Seçim Komisyonuna götüreceklerini söylemişti.

Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Suu Çi'nin liderliğindeki NLD partisi seçimde 642 sandalyeli ulusal meclisteki 346 sandalyeyi kazanarak, hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki USDP 25 sandalye ile ikinci sırada yer alırken Şan eyaletindeki etnik grupları temsil eden Demokrasi İçin Şan Milletleri Partisi (SNLD) 15 sandalyeyle üçüncü parti olmuştu.

Myanmar'da ordunun 2008'de hazırladığı anayasa, iktidar partisinin meclisin kontrolünü sağlamasına engel oluyor. Ordu, anayasanın değiştirilmesini önleyebilmek için meclis üyelerinin yüzde 25'i seçim olmadan atıyor. Ayrıca bazı kilit bakanlıklara da askerlerin elinde bulunduğundan hükümet üzerinde de doğrudan kontrol uyguluyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece, Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istemişti.

Ülkede, 8 Kasım seçimlerinde 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmen oy kullanmış, yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel meclislerdeki sandalye için yarışmıştı.