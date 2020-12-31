Muzlu magnolia nasıl yapılır? | Magnolia tarifi

Muzlu tatlı tarifi | Şip şak hazırlayacağınız bir tatlı bir arıyorsanız ihtiyacınız olan biraz muz biraz da süt. İşte, magnolia tarifi

Muzlu magnolia tarifi

Malzemeler:

1 paket yulaflı bisküvi

2 adet muz

Kreması için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilin

Muzlu magnolia nasıl yapılır?

Leziz ve pratik bu tatlıyı çocuklarınızla birlikte hazırlayabilirsiniz. Siz kremayı çırparken bırakın onlar bisküvileri ezsin...

Öncelikle bisküvileri ezmeniz gerekiyor. Bunun için rondo kullanabilirsiniz. Rondonun yanı sıra bir buzdolabı poşetinin içerisine bisküvilerin koyup merdaneyle döverek de bisküvileri ezebilirsiniz.

Bir tencereye öncelikli vanilin ve tereyağı hariç tüm krema malzemesini alın.

Bir çırpma teliyle krema kıvam alana kadar karıştırın.

Krema göz göz olunca ocağın altını kapatın.

Tencereye vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Bu arada muzları da dilimleyin.

Servis yapacağız kup ya kaselerin içerisine birer kase krema boşaltın.

Kremanın üzerine birer kaşık bisküvi serpin.

Bisküvinin üzerine bir kepçe kadar krema daha ekleyin.

Kremanın üzerine muz dizin. En üste yine bisküviden serpin.

Tatlıyı buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Kolay gelsin.