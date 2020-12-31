  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Muzlu magnolia nasıl yapılır? | Magnolia tarifi
Kadın - Aile

Muzlu magnolia nasıl yapılır? | Magnolia tarifi

En kolay muzlu magnolia yapılışı | Bütün ailenizin severek yiyeceği şahane bir tatlı arıyorsanız muzlu magnolia hazırlayabilirsiniz. Peki, muzlu magnolia nasıl yapılır? | Muzlu magnolia yapılışı | | 4 kişilik muzlu magnolia tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:43:00 -
Muzlu magnolia nasıl yapılır? | Magnolia tarifi

Muzlu tatlı tarifi | Şip şak hazırlayacağınız bir tatlı bir arıyorsanız ihtiyacınız olan biraz muz biraz da süt. İşte, magnolia tarifi

Muzlu magnolia tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket yulaflı bisküvi
  • 2 adet muz

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilin

Muzlu magnolia nasıl yapılır?

 

Leziz ve pratik bu tatlıyı çocuklarınızla birlikte hazırlayabilirsiniz. Siz kremayı çırparken bırakın onlar bisküvileri ezsin...

Öncelikle bisküvileri ezmeniz gerekiyor. Bunun için rondo kullanabilirsiniz. Rondonun yanı sıra bir buzdolabı poşetinin içerisine bisküvilerin koyup merdaneyle döverek de bisküvileri ezebilirsiniz.

Bir tencereye öncelikli vanilin ve tereyağı hariç tüm krema malzemesini alın.

Bir çırpma teliyle krema kıvam alana kadar karıştırın.

Krema göz göz olunca ocağın altını kapatın.

Tencereye vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Bu arada muzları da dilimleyin.

Servis yapacağız kup ya kaselerin içerisine birer kase krema boşaltın.

Kremanın üzerine birer kaşık bisküvi serpin.

Bisküvinin üzerine bir kepçe kadar krema daha ekleyin.

Kremanın üzerine muz dizin. En üste yine bisküviden serpin.

Tatlıyı buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Kolay gelsin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı
Ekonomi

Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı

Ayçiçek yağındaki fiyat artışı gümrük vergilerinin indirilmesine rağmen engellenemiyor. Market raflarında ayçiçek yağının fiyatı yüzde 60'a ..
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın
Gündem

İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın

Daha önce zinayı överek milletin değerlerine dil uzatan eski manken Deniz Akkaya, zihniyet yapısını bir kez daha sergiledi. Katıldığı bir p..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay