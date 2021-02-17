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Aktüel Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?
Aktüel

Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesine 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağının açıklanmasının ardından muvazzaf kelimesine dair birçok soru gündeme geldi. Söz konusu alımların üzerine muvazzaf kelimesinin ne anlama geldiği ve muvazzaf subayın ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:57:00 -
Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine muvazzaf kelimesinin ne anlama geldiği ve muvazzaf subayın ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, muvazzaf kelimesinin anlamını sorguluyor. Peki, muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Muvazzaf nedir?

Muvazzaf, Arapça dilinde "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamlarına gelir. Muvazzaf, TDK'da askerlik anlamı taşımaktadır.

Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Silahlı Kuvvetlerde görevde olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse Muvazzaf olarak belirtilmektedir. Muvazzaf, silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan subay ve astsubay demektir.

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