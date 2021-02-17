Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine muvazzaf kelimesinin ne anlama geldiği ve muvazzaf subayın ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, muvazzaf kelimesinin anlamını sorguluyor. Peki, muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Muvazzaf nedir?

Muvazzaf, Arapça dilinde "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamlarına gelir. Muvazzaf, TDK'da askerlik anlamı taşımaktadır.

Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Silahlı Kuvvetlerde görevde olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse Muvazzaf olarak belirtilmektedir. Muvazzaf, silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan subay ve astsubay demektir.