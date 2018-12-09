Mutluluk hormonu doğal yollarla artar mı?

SEROTONİN NEDİR?

Beyin hücrelerinin kendi aralarındaki iletişimle birlikte diğer sinir hücreleriyle de iletişim kurmalarına olanak tanıyan kimyasal olan serotonin hormonunun beyinde yeteri kadar bulunmaması halinde depresyon gibi ruhsal problemler ortaya çıkabilir. Aşırı miktarda bulunması ise yüksek düzeyde sinir aktivitelerine neden olarak ölümcül bir problem olarak nitelendirilmesi mümkün olan serotonin sendromu olarak tanımlanır.

DOĞAL YOLLARLA SEROTONİN ARTIRIMI

TRİPTOFAN (AMİNOASİT) AÇISINDAN ZENGİN OLAN GIDALAR

Süt

Peynir

Soya fasulyesi

Badem ve benzeri kuru yemişler

Hindi eti

Yoğurt

Kırmızı et

Yumurta

B6 VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

Ceviz bezelye

Patates

Lahana

Pirinç

Muz

Avokado

Tam tahıl ürünler

İÇERİĞİNDE B12 BARINDIRAN YİYECEKLER

Kırmızı et

Yumurta

Peynir

Keten tohumu

B9 AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

Tah tahıl ürünleri

Lahana

Brokoli

Bezelye

Belirli periyotlarla düzenli olarak egzersiz yapmak vücudun stres düzeyini azaltır, serotonin miktarını artırır. Bunun yanı sıra egzersiz sindirimi de rahatlatarak dolaylı yoldan vücuttaki strese son verir. Bu da serotonin miktarını artırır. Özellikle koşu ve bisiklet gibi aeorobik tabanlı egzersizler vücuttaki serotonin miktarının artış göstermesine sebep olacaktır.

D vitamini eksikliği de depresyonun bir başka sebebidir. Günümüz insanlarının gününün büyük bir çoğunluğunun kapalı ofislerin içinde geçtiği düşünülürse depresyonun modern çağın kitlesel ruhsal hastalığı halini almasına şaşırmamalı. Gün içerisinde yeterli düzeyde güneş ışığından faydalanarak vücuda D vitamini sokmak depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasını büyük oranda engeller.