Mutluluk hormonu doğal yollarla artar mı?
Serotonin nedir? Serotonin doğal yollarla artar mı? Bu soruların yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.09 Aralık 2018 Pazar 21:49
SEROTONİN NEDİR?
Beyin hücrelerinin kendi aralarındaki iletişimle birlikte diğer sinir hücreleriyle de iletişim kurmalarına olanak tanıyan kimyasal olan serotonin hormonunun beyinde yeteri kadar bulunmaması halinde depresyon gibi ruhsal problemler ortaya çıkabilir. Aşırı miktarda bulunması ise yüksek düzeyde sinir aktivitelerine neden olarak ölümcül bir problem olarak nitelendirilmesi mümkün olan serotonin sendromu olarak tanımlanır.
DOĞAL YOLLARLA SEROTONİN ARTIRIMI
TRİPTOFAN (AMİNOASİT) AÇISINDAN ZENGİN OLAN GIDALAR
Süt
Peynir
Soya fasulyesi
Badem ve benzeri kuru yemişler
Hindi eti
Yoğurt
Kırmızı et
Yumurta
B6 VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR
Ceviz bezelye
Patates
Lahana
Pirinç
Muz
Avokado
Tam tahıl ürünler
İÇERİĞİNDE B12 BARINDIRAN YİYECEKLER
Kırmızı et
Yumurta
Peynir
Keten tohumu
B9 AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR
Tah tahıl ürünleri
Lahana
Brokoli
Bezelye
Belirli periyotlarla düzenli olarak egzersiz yapmak vücudun stres düzeyini azaltır, serotonin miktarını artırır. Bunun yanı sıra egzersiz sindirimi de rahatlatarak dolaylı yoldan vücuttaki strese son verir. Bu da serotonin miktarını artırır. Özellikle koşu ve bisiklet gibi aeorobik tabanlı egzersizler vücuttaki serotonin miktarının artış göstermesine sebep olacaktır.
D vitamini eksikliği de depresyonun bir başka sebebidir. Günümüz insanlarının gününün büyük bir çoğunluğunun kapalı ofislerin içinde geçtiği düşünülürse depresyonun modern çağın kitlesel ruhsal hastalığı halini almasına şaşırmamalı. Gün içerisinde yeterli düzeyde güneş ışığından faydalanarak vücuda D vitamini sokmak depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasını büyük oranda engeller.
YORUM YAZ