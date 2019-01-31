0553 313 94 23

‘Mutlu şehir’ 1 milyon hedefini aştı

TÜİK'in 2014 ve 2016 yıllarında yaptığı araştırmalara göre ülkenin en mutlu ili Sinop, geçen sene 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:58
‘Mutlu şehir’ 1 milyon hedefini aştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre ülkenin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili Sinop, geçen sene 1 milyon ziyaretçi hedefine ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, yaptığı açıklamada, kentin güzelliklerinin, insanları özellikle yaz aylarında Sinop'a çektiğini söyledi.

Kentte konaklama noktasında sıkıntı bulunduğunu anlatan Tosun, "Bunları aştığımızda ziyaretçi sayımız daha da artacaktır" dedi.

Geçen yıl hedefledikleri 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını, artık bu rakamı daha yukarılara çıkarmak istediklerini anlatan Tosun, şöyle devam etti:

"Sinop gibi özellikle konaklama yönünden sıkıntısı olan bir kentin yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlaması çok önemli.  Otellerimizin resmi kayıtlarına bakacak olursak, 400 bin kişi buralarda konaklamış. Geriye kalan kısım ise pansiyon ve günlük kiralık evlere yönelmiş."

Sinop'un temiz denizi, taze balığı, tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle bölgede ön plana çıktığını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti: "Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos ve Akliman gibi doğa harikası turizm merkezlerimiz var. Buralar yaz boyunca binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Tabii bunların yanında tarih turizmi var. Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi. Cezaevi yılda 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir noktaya geldi. Kente gelenlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:58
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun
  3. ziyaretçi sayısı
  4. Erfelek Tatlıca Şelaleleri
  5. Hamsilos
  6. Akliman
  7. Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çocuk Sanat Festivali" başladı
    1. "Çocuk Sanat Festivali" başladı
    2. Genç çifte tekme tokat saldırmışlardı!..
    3. 2019 memur maaşları hangi gün saat..
    4. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    5. Dışkı sever Celal Şengör'e 'dangalak'..
    6. Trump'ın tampon bölge planı sızdı!..
    7. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı
    8. Büyükler ve 20 Yaş Altı Türkiye Salon..
    9. Van'daki terör operasyonu
    10. Federal Almanya Meclisinde Nazi..
    11. EMİTT'te Osmanlı saray mutfağı..
    12. "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"..
    13. Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    14. Bu pamuklu çöplerle kulak temizlemeye..
    15. Wolverhampton, Jonny'nin bonservisini..
    16. Duymamızı sağlayan katı görüntülü bu..
    17. 9 günlük eşini kalbinden bıçakladı!..
    18. Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına..
    19. İspanya'da kadınlar futbol maçını..
    20. 11 başlıkta AK Parti manifestosu
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek