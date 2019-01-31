‘Mutlu şehir’ 1 milyon hedefini aştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre ülkenin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili Sinop, geçen sene 1 milyon ziyaretçi hedefine ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, yaptığı açıklamada, kentin güzelliklerinin, insanları özellikle yaz aylarında Sinop'a çektiğini söyledi.

Kentte konaklama noktasında sıkıntı bulunduğunu anlatan Tosun, "Bunları aştığımızda ziyaretçi sayımız daha da artacaktır" dedi.

Geçen yıl hedefledikleri 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını, artık bu rakamı daha yukarılara çıkarmak istediklerini anlatan Tosun, şöyle devam etti:

"Sinop gibi özellikle konaklama yönünden sıkıntısı olan bir kentin yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlaması çok önemli. Otellerimizin resmi kayıtlarına bakacak olursak, 400 bin kişi buralarda konaklamış. Geriye kalan kısım ise pansiyon ve günlük kiralık evlere yönelmiş."

Sinop'un temiz denizi, taze balığı, tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle bölgede ön plana çıktığını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti: "Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos ve Akliman gibi doğa harikası turizm merkezlerimiz var. Buralar yaz boyunca binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Tabii bunların yanında tarih turizmi var. Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi. Cezaevi yılda 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir noktaya geldi. Kente gelenlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu."