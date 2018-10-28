Mutlu evlilik kadınlar için gelecek sigortası

Brigham Young Üniversitesi tarafından 204 evli ve 99 bekâr üzerinde bir araştırma yapıldı. Mutlu evliliklerin sahibi çiftlerin diğer evli ve bekarlârdan daha sağlıklı bir ömür yaşadıklarını ortaya koydu.

Daha önce yapılan birçok başka araştırmada da evlilerde kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, depresyon, cinsel hastalıklar ve osteoporozun daha az görüldüğü belirlenmişti. Ancak evlilerin mutlu ve mutsuz ayrımı ile değerlendirilmesi ilk defa oluyor.

İlla ki mutlu evlilik

‘Mutlu evliliklerin’ kan basıncı üzerine olumlu etkileri oluyor. ‘Stresli evliliklerin’ ise tam tersine kan basıncının yükselmesine yol açtığı belirlendi.

Bu ne demek?

Evde sürekli, sen-ben, para-pul çekişmeleri, bunun kavgaya dönüşmesi, eve giderken ayakların geri geri gitmesi eşler arası gerginliklerin en sık rastlananı. Erkeğin bir süre sonra eve gitmek yerine dışarıda vakit geçirmesi, gecenin ilerlemiş saatlerinde gelmesi, kadının da onu beklemekten bezip, çocuklarının yanında söylenerek yatmaya çekilmesi.. Hayat mı bu? Pek çok hastalığın ortaya çıkması veya hastalık belirtilerinin şiddetlenmesinde ‘stresin’ önemli rolü olduğu malûm.

Sinirlenmenin, kavga-gürültünün astım ataklarından migrene, kalp krizlerinden inmelere kadar pek çok hastalığın bir numaralı sebebi olduğu da malûm..

Erkeklerin sağlık sigortası

Evlilik özellikle erkekler için bir sağlık sigortası.. Kadınlar için ise “gelecek sigortası” olduğu belirtiliyor..

Evli kadınlar gelecek endişesinden, onun gerginliğinden kurtulurken; erkekler sağlık açısından daha evden bir “ilk bakım” şansına kavuştukları söylenebilir.

Ayrıca “bir su vereni olmak” güvencesi her iki taraf için de “huzur” vesilesi.. Bu ancak hastalanınca ortaya çıkıyor. Yattığı yerden insanın gözleri evde "bir bardak su vereni" özellikle eşini arıyor.

“Hastanelere yatan kocalarının başında bazen günlerce bazen haftalarca, bir sandalye üzerinde eşine ‘refakat’ eden hanımlar” hekimler tarafından övgüyle takdir görüyor. Yani hanımlar eşleri için “ilk bakım”dan sonra hastanelerdeki bakımda da fedakârlık abidesi olmayı sürdürüyorlar.

“Hasta bakmak, onu yedirmek, içirmek, tuvaletine yardımcı olmak, ona yardım etmek... tıpkı yemek yapmak, bulaşık, çamaşır yıkamak..” gerçi bunlar hanımlara özgü işler olduğu için onların refakatçi kalmakta erkeklerden daha önde olmalarının açıklanabilir tarafı..

Dul hanımlar da daha sağlıklı

Öte yandan Avustralya Queensland Üniversitesi’nde, 60 yaşın üstündeki 23.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada ise, boşandığı veya kocası öldüğü için dul kalmış veya hiç evlenmemiş olan hanımların, evli fakat mutsuz olan kadınlara göre çok daha sağlıklı oldukları belirlendi.

Ailesine vakit ayıramayanların bedelini ödüyoruz

Ev ve iş hayatını hakkını vererek yaşamak istiyorsanız vakit planlamasını iyi yapın. Planlı bir hayat dolu dolu ve daha verimli yaşanabilir. Kadınların çalışması bu devirde ısrarla kışkırtılıyor. Yoğun propaganda yapılıyor. Ama ev ve çocukların sorumluluklarıyla baş etmek hiç de kolay olmuyor. Özellikle çocukların ilgi ve sevgiden mahrum kalması ailenin gelecek yıllarında daha büyük problemler yaşamasına sebep oluyor.Mesela?

Çocuklarıyla iletişimi kopuyor

Bir zaman sonra kendi çocuklarını tanıyamaz, onların davranışlarını anlayamaz oluyor. Bu durum giderek daha da derinleşiyor. Çocuklar evde anne ve babalarıyla kuramadıkları sıcak ilişkiyi dışarıda arıyor.

Ne idüğü belirsiz örgütlerin kıskacına düşüyor. Bunların elinde sözde vatanseverlere, kahramanlara dönüşüyor. Birilerinin kuklası olduğunu anlaması çok geç oluyor. Örgütün tehdit ve şantajına boyun eğmek zorunda kalıyor. Siz intihar bombacısı olup canından olanların, can alanların nasıl yetiştirildiğini sanıyorsunuz?

Ayrıca iş hayatıyla ev hayatı arasında kalan kadınlar istedikleri düzeni tutturamadıkları için oldukça sıkıntılı günler yaşayabiliyor. Hem ev işi hem de dışarıdaki iş onları tamamen yorgun ve bitkin bir hale sokuyor.

SEBEPLER BELLİ

Aynı konu daha az oranda da olsa erkekleri de etkilemekte.

Erkekler, yoğun iş temposundan eşlerine ve çocuklarına yeterince vakit ayırmayınca, ailede soğuk havalar esiyor.

Çocuğunuzla ilgilenemediğiniz için suçluluk hissetmek yerine beraber olduğunuz zamanların keyfini çıkarmayı deneyin. Beraber oyun oynayın, yemek yapın ya da ona hikayeler anlatarak aranızdaki bağı kuvvetlendirin. Ve yaz kış ayrımı yapmadan ailenizle doğaya, tatile çıkın. Bir hafta sonu bile olsa birlikte yaşamanın sevincini paylaşın..

Hem ailenizin geleceğini, hem toplumu düşünün..