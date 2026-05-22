  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı Sadettin Saran'ın yöneticisi dev teklifi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletti! 1 yılın ardından...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Biz değerini bilmiyoruz ama Ruslar kamyon kamyon götürüyor! Meğer o süper besin tam bir gençlik iksiriymiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Biz değerini bilmiyoruz ama Ruslar kamyon kamyon götürüyor! Meğer o süper besin tam bir gençlik iksiriymiş

Sağlıklı ve uzun yaşamın şifrelerini arayan uzmanlar, Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesiyle özdeşleşen fakat kıymeti yeterince bilinmeyen kara lahananın tam bir şifa deposu olduğunu ortaya koydu. Yabancı turistlerin ve özellikle Rusya pazarının kesintisiz kış ihracatı sayesinde kapış kapış satın aldığı mucizevi sebze, barındırdığı zengin amino asitler ve kaliteli protein nedeniyle vegan diyetlerinde "bitkisel et" olarak adlandırılıyor. İçerdiği yüksek kalsiyumun inek sütüne oranla vücut tarafından yüzde 25 daha hızlı emildiğini belirten uzmanlar; yapısındaki glukozinolat, lutein ve yoğun vitamin kompleksi sayesinde bu sebzenin göz sağlığından hücre onarımına kadar tam bir gençlik iksiri olduğunu vurguluyor.

#1
Foto - Biz değerini bilmiyoruz ama Ruslar kamyon kamyon götürüyor! Meğer o süper besin tam bir gençlik iksiriymiş

İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden, yani Milattan Önceki çağlardan bu yana tarımsal üretimi gerçekleştirilen kara lahana, botanik dünyasında yapraklı turpgiller ailesinin bilinen en eski yabani atası olarak kabul ediliyor. Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesiyle özdeşleşen bu eşsiz sebze, dünya çapında ise çok farklı kültürlerin başrolünde yer alıyor.

#2
Foto - Biz değerini bilmiyoruz ama Ruslar kamyon kamyon götürüyor! Meğer o süper besin tam bir gençlik iksiriymiş

Almanya, Danimarka ve İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde geleneksel kış festivallerinin ana temalarından birini oluşturan kara lahana, son dönemde ise ticaret pazarında tam bir patlama yaşıyor. Özellikle Rusya pazarının son zamanlarda en yüksek hacimle ithal ettiği tarım ürünlerinin zirvesinde bu şifalı sebze yer alıyor. Güçlü ve dirençli gövde yapısı üzerinde yeşil, mavi, mor ve bordo renk tonlarında kıvırcık yapraklar açan bu özel bitki, zorlu soğuk hava şartlarına karşı gösterdiği yüksek dayanıklılık sayesinde kış mevsiminde taze taze hasat edilebiliyor ve bu sayede yurt dışına kesintisiz bir ihracat olanağı sunuyor.

#3
Foto - Biz değerini bilmiyoruz ama Ruslar kamyon kamyon götürüyor! Meğer o süper besin tam bir gençlik iksiriymiş

Kara lahana, barındırdığı besin bileşenlerinin yoğunluğu ve kalitesi ele alındığında, pazar tezgahlarında sıkça gördüğümüz beyaz lahanayı açık ara geride bırakmayı başarıyor. Yapısında yüksek miktarda kaliteli bitkisel protein ve insan metabolizmasının ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri barındırması, onu vejetaryen ile vegan beslenme tarzını benimseyenlerin diyet listelerinde "bitkisel et" olarak adlandırılmasını sağlıyor. Hayvansal kaynaklı bir protein türü olan kazeini bünyesinde barındırmadığı için, kara lahananın içerdiği yüksek kalsiyum miktarı inek sütü ile kıyaslandığında insan vücudu tarafından yüzde 25 oranında daha kolay ve hızlı bir şekilde emilip kana karışıyor.

#4
Foto - Biz değerini bilmiyoruz ama Ruslar kamyon kamyon götürüyor! Meğer o süper besin tam bir gençlik iksiriymiş

Bu mucizevi sebze, zengin diyet lifi yapısı ve yüksek potasyum içeriği sayesinde de kan basıncının (tansiyonun) ideal seviyelerde dengelenmesine ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına çok ciddi katkılar sunuyor. Sağlık üzerindeki etkileri saymakla bitmeyen kara lahana; A, C, K, PP ve B grubu vitaminleri bakımından inanılmaz derecede zengin ve yoğun bir konsantrasyona sahiptir. Formülünde yer alan beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi çok güçlü bileşenler sayesinde, göz sağlığının en üst seviyede korunmasında ve görme keskinliğinin uzun yıllar sürdürülmesinde oldukça etkin bir rol üstleniyor.

#5
Foto - Biz değerini bilmiyoruz ama Ruslar kamyon kamyon götürüyor! Meğer o süper besin tam bir gençlik iksiriymiş

Son olarak, içeriğinde "glukozinolat" adı verilen son derece güçlü doğal antioksidanlar barındıran bu bitki; insan vücudundaki yağ metabolizmasının düzenlenmesinde, kan şekeri seviyesinin sağlıklı sınırlarda düşürülmesinde ve hasar görmüş hücre dokularının hızla onarılmasında benzersiz özellikleriyle öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı
Gündem

Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak ..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek
Gündem

CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan, 70 milletvekili ile 10 belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayacağını ifade etti.
Mutlak butlan, defol oradan
Gündem

Mutlak butlan, defol oradan

Akit yazarı İdris Günaydın, kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında CHP’de yaşanan süreçleri ve kurultay tartışmalarını sert bir dille eleştird..
"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi
Gündem

"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik s..
Suriye tarihinde bir ilk!
Dünya

Suriye tarihinde bir ilk!

Suriye, gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne konuk ülke olarak katılacak.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23