Biz değerini bilmiyoruz ama Ruslar kamyon kamyon götürüyor! Meğer o süper besin tam bir gençlik iksiriymiş
Sağlıklı ve uzun yaşamın şifrelerini arayan uzmanlar, Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesiyle özdeşleşen fakat kıymeti yeterince bilinmeyen kara lahananın tam bir şifa deposu olduğunu ortaya koydu. Yabancı turistlerin ve özellikle Rusya pazarının kesintisiz kış ihracatı sayesinde kapış kapış satın aldığı mucizevi sebze, barındırdığı zengin amino asitler ve kaliteli protein nedeniyle vegan diyetlerinde "bitkisel et" olarak adlandırılıyor. İçerdiği yüksek kalsiyumun inek sütüne oranla vücut tarafından yüzde 25 daha hızlı emildiğini belirten uzmanlar; yapısındaki glukozinolat, lutein ve yoğun vitamin kompleksi sayesinde bu sebzenin göz sağlığından hücre onarımına kadar tam bir gençlik iksiri olduğunu vurguluyor.