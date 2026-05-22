DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı Sadettin Saran'ın yöneticisi dev teklifi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletti! 1 yılın ardından...
Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Dubai'de bir yapım şirketi kurduğunu ve bağımsız yapımcılığın beklenen kazancı sağlamadığını belirterek zarara uğradığını itiraf etti.

Foto - Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!

Engin Altan Düzyatan, katıldığı Talu Talks programında, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Dubai'de bir yapım şirketi kurduğunu ve yeni projeler geliştirmeye başladığını açıkladı.

Foto - Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!

YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI

Foto - Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!

Ünlü oyuncu, yapımcılıkla ilk kez 25 yaşındayken bir kısa filmde ilgilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Foto - Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!

Ünlü oyuncu, yapımcılıkla ilk kez 25 yaşındayken bir kısa filmde ilgilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bazen yapımcılık yapıyorum. Bazı filmlere ortak oluyorum. Şimdi Dubai'de de yapım şirketi kurdum. Orada da bir şeylere başlıyorum. İlk defa 25 yaşlarında bir kısa filme yapımcı olmuştum."

Foto - Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!

"ZARAR ETTİM"

Foto - Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!

Yapımcılığın karlı bir iş olup olmadığı sorusuna ise samimi bir yanıt veren Düzyatan, büyük yapım şirketleri için sektörün kazançlı olabileceğini ancak kendi deneyiminde durumun farklı olduğunu söyledi.

Foto - Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!

Oyuncu açıklamasında, "Benim gibi yapıyorsanız asla değil. Eğer büyük bir yapım şirketiyseniz mutlaka. Benim gibiyseniz zararla kapatıyorsunuz." dedi.

