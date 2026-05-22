Engin Altan Düzyatan yeni mesleğini duyurdu! Meğer 25 yaşında merak sarmış!
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Dubai'de bir yapım şirketi kurduğunu ve bağımsız yapımcılığın beklenen kazancı sağlamadığını belirterek zarara uğradığını itiraf etti.
Engin Altan Düzyatan, katıldığı Talu Talks programında, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Dubai'de bir yapım şirketi kurduğunu ve yeni projeler geliştirmeye başladığını açıkladı.
YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI
Ünlü oyuncu, yapımcılıkla ilk kez 25 yaşındayken bir kısa filmde ilgilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bazen yapımcılık yapıyorum. Bazı filmlere ortak oluyorum. Şimdi Dubai'de de yapım şirketi kurdum. Orada da bir şeylere başlıyorum. İlk defa 25 yaşlarında bir kısa filme yapımcı olmuştum."
"ZARAR ETTİM"
Yapımcılığın karlı bir iş olup olmadığı sorusuna ise samimi bir yanıt veren Düzyatan, büyük yapım şirketleri için sektörün kazançlı olabileceğini ancak kendi deneyiminde durumun farklı olduğunu söyledi.
Oyuncu açıklamasında, "Benim gibi yapıyorsanız asla değil. Eğer büyük bir yapım şirketiyseniz mutlaka. Benim gibiyseniz zararla kapatıyorsunuz." dedi.
