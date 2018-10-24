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Mutfakta vaktiniz kolay ve güzel geçsin

Eğer bazı pratik bilgileriniz varsa hafızanızda, mutfakta hem hızlı iş görür hem de vaktin nasıl geçtiğini fark edemezsiniz.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:10
Mutfakta vaktiniz kolay ve güzel geçsin

Bu bilgiler de öyle ahım şahım şeyler değil. Belki biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız bir kenara not ediverin.

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

Muzun daha uzun süre dayanması için ise koparıldığı yere streç sarmanız yeterlidir.

Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz kahverengileşmesini önlersiniz.

Elmaların renk değiştirmesini de 2 ölçek su ve 1 ölçek bal ile önleyebilirsiniz.

Yumurtanın taze olup olmadığını bir kase soğuk suya koyarak anlayabilirsiniz. Yumurta dibe batıyorsa taze demektir. Yumurta suyun ne kadar üzerinde yüzüyorsa o kadar eski demektir.

Patatesi önce kaynar suya sonra da buza koyarsanız kabuğundan kolayca ayırabilirsiniz.

Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin.

Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.

Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

Şekerlenmiş bal kavanozunu 5-10 dakika kaynar su dolu kaseye batırırsanız bal eski haline geri dönecektir.

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:10
  1. mutfak
  2. püf nokta

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