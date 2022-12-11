Mutfak temizliğinizi kolaylaştıracak yöntemler: Boyalı, sararmış, yağlı mutfak dolapları nasıl temizlenir? Beyaz dolap temizliği

Mutfağınızda en çok yağ toplayan şey kesinlikle davlumbazdır. Ocağınızın üzerindeki havalandırma delikleri tüm kiri kendine çeker.

Temizlemek için şu işlemi uygulayın:

Aspiratör filtresini çıkarın.

Büyük paslanmaz çelik bir tencerede suyu kaynatın.

Kaynar suyu köpürene kadar bir seferde yaklaşık yarım fincan karbonat ekleyin – dikkatli olun, bir seferde çok fazla eklemeyin!

Bu karışımda filtrenin kaynamasına izin verin.

Büyük bir tencere kullanırsanız, havalandırma filtresini çevirmeniz gerekmez.

Yağın dökülmesini izleyin.

Bu işlemden sonra havalandırma filtreniz yepyeni görünecek!

Mutfaktaki derz aralarının yepyeni görünmesini sağlayın.

Büyük veya küçük – her türlü derz çok fazla kir barındırır.

Fayansların üzerine karbonat serpin.

Yarım fincan çamaşır suyu ile doldurulmuş bir sprey şişesi kullanın ve kabartma tozunun üzerine püskürtün.

Birkaç dakika sönmesine izin verin.

Kiri fırçalayın.

Yine de çok uzun süre beklemeyin – bir süre sonra kir yeniden yerleşecektir.

Mahvolmuş Tavaları yenileyin.

Bu numarayı biliyorsanız, tencere ve tavalarınızı yepyeni gibi göstermek oldukça kolay bir iştir.

Tavaya ince bir tabaka su dökün.

Birkaç damla sirke ekleyin.

Orta ila yüksek ateşte ocağa koyun ve suyu kaynatın.

Tavayı ocaktan çıkarın ve yavaş yavaş bir avuç karbonat ekleyin – bu şekilde çözelti köpürmez.

Çözeltiyi tavadan dökün ve fırçalamaya başlayın.

Gerekirse inatçı lekeleri bir miktar soda macunu (soda artı su, macun kıvamına getirerek) ile ovalayabilirsiniz.

Bulaşık süngerinizi temizleyin.

Süngerler bir tabaktan diğerine tonlarca bakteri aktarabilir, bu yüzden onları en az birkaç günde bir temizlemelisiniz. Bunu yapmanın yolu ise:

Süngeri bir bardak su ile birkaç dakika mikrodalgaya koyun.

Ayrıca bulaşık makinesini uzun bir döngüde çalıştırdığınız zaman süngeri de beraber atabilirsiniz.

Elbette yenisini almak gibi olmasa da şimdiye kadar sahip olduğunuz en temiz süngere sahip olacaksınız.

Ağır Yağlardan Kurtulmak

“Temizlenemeyen” lekelerin olağan kurbanları, pişirme kaplarıdır. Taze ve yeni görünmelerini sağlamak için :

Temizlenmesi gereken kısmı bulaşık sabunu ve karbonat karışımı ile örtün.

Üzerine sıcak su dökün ve 15 dakika bekletin.

Bir parça alüminyum folyo alın ve ufalayın.

Çanağı alüminyum topla fırçalayın.

Tezgah aralarında temizlemek için kolay bir araç yapın.

Ulaşılması zor yerleri temizlemenin en kolay yolu ıslak bir havlu alıp bir bıçağın etrafına sarmaktır. Kirli noktalara temizleme solüsyonu ekleyin ve boşluktaki kiri fırçalayın.

Ocaktaki İnatçı Kirleri Temizleyin

Bu, fırçalamayı içermeyen bir yöntemdir.

Bir kilitli torba alın ve yarım fincan amonyakla doldurun.

Ocağın parçalarını içine koyun ve torbayı kilitleyin.

Bir gece bırakın.

Bir sünger veya ıslak bir havluyla silin.

Mutfak musluğunu tekrar parlatın.

Aşağıdakileri yaparsanız, muslukları temizlemek çok kolay ve daha hızlı olacaktır:

Bir kilitli torba veya küçük bir plastik torba alın.

Musluğu kapatacak kadar sirke ve karbonat ekleyin.

Torbayı musluğun üzerine koyun.

Torbayı bir lastik bantla sabitleyin.

Torbayı çıkarmadan önce yaklaşık bir saat bekleyin. Solüsyonun geri kalanıyla silin.

Faraş Kullanırken Tozlar İçin Muhteşem Bir Yöntem

Bu kullanışlı küçük numara, tozlu zeminlerde size yardımcı olacaktır. Yüzeyi süpürürken yere ıslak mendil atın ve faraşla üzerine tozu toplayın, toz ve tüylerin hepsi etrafa dağılmayacak ıslak mendile yapışacaktır.

Buzdolabındaki Koku

Buzdolabınızdaki hoş olmayan kokuyu yok etmek için – ya güvenilir bir karbonat ve sirke kombinasyonu ile yıkayın ya da:

Patates kabuklarını buzdolabına koyun.

Bir portakal veya limonun yarısını alın ve içine bol miktarda karanfil koyun ve rafa yerleştirin.

Vanilya hayranıysanız – vanilya özüne batırılmış pamuklu bir top alın ve küçük bir kasede buzdolabına koyun.





Boyalı mutfak dolapları nasıl temizlenir? Boyalı Ahşap Dolaplar Nasıl Temizlenir?

Peki nasıl temizlemeniz gerekiyor?

Mikrofiber bir bezi batırma: Mikrofiber bezin bir kısmını sabunlu çözeltiye daldırıp sıkın. ...

Dolaplarınızı ovun: Bir seferde bir dolabın üzerinde çalışın, nemli bezi dolabın üzerinde dairesel bir hareketle gezdirin.

Yağlı dolap nasıl temizlenir?

Diş Macununun Temizlik Etkisini Hissedin

Ufak bir kap içine ılık su dökün. ...

Mutfak dolabı temizliğinde kullanacağınız sünger ya da bezi bu suyun içine daldırıp çıkarın.

Diş macunu içinde bulunan temizleyici maddeler, dolaplarda oluşan yağ ve lekeleri saniyeler içinde temizleyecektir.

Mutfak dolap yağları nasıl çıkar?

Geniş bir kap içinde bir miktar bulaşık deterjanı ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırın. Kullanacağınız alana göre üzerine su ekleyin ve yeniden karıştırın. Hazırladığınız bu temizlik suyunu bir sünger ile alın ve kirlenmiş dolap kapaklarını ya da raflarını ovalayarak temizleyin.

Beyaz dolap temizliği

Yazar Lorna Hordos, beyaz dolaplardaki sarı rengi çıkarmak için şu karışımı öneriyor: 1 fincan sirke, 2 fincan ılık su ve 1 yemek kaşığı karbonat. Bir de dolapları beyaz tutabilmek için ayda bir kez ılık su ve yağ çözücü ile silin

Sararmış mutfak dolapları Nasıl temizlenir?Sararmış mutfak dolaplarını en iyi şekilde göstermek ve temizlemek için ılık su dolu bir kap içine bir fincan elma sirkesi ve 2 paket karbonat ekleyin. Bu karışımı güzelce karıştırın. Bulaşık süngeri kullandığınızda dairesel hareketler ile dolapları temizleyin. Ardından nemli bezle son dokunuşu verin.