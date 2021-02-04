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Yaşam Mutasyon virüs Karabük'e de sıçradı
Yaşam

Mutasyon virüs Karabük'e de sıçradı

İngiltere'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen mutasyon virüs Karabük iline de sıçradı. Biri doktor 5 kişide mutasyonlu virüsün görülmesinin ardından sağlıkçılar kırmızı alarm verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 16:24:00 -
Mutasyon virüs Karabük'e de sıçradı

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan mutasyonlu Covid-19 virüsü Karabük’te il genelinde görülmeye başladı.

Mutasyon virüs Karabük'te

Son haftalarda Karabük’te Korona virüs (Covid-19) bulaş riskinin ciddi oranda azalmaya başlaması sonrası günlük vaka sayıları 4’e kadar düşmüştü. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmeye başlanan mutasyonlu Covid-19 virüsü Türkiye'de bir çok ilde görülmeye başladı.

Bu illerin arasına Karabük’te girerken, il genelinde biri doktor 5 kişide mutasyonlu virüs görüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine sağlıkçıların kırmızı alarma geçtikleri öğrenildi. Tedbirlerin kısa süre içerisinde alındığı ve mutasyonlu virüse rastlanan hastaların bir kısmının evde bir kısmının ise hastanede karantinaya tabi tutuldukları öğrenildi.

Sayının hızla artmasından korkuluyor

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli biri doktor olmak üzere 5 kişide tespit edilen mutasyonlu virüs sonrası bu şahsıların temas ettikleri kişilerden de test alındığı ve kesin sonuçlarının ise Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.

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