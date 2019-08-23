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Mustafakemalpaşa OSB’ye dev yatırım

ECOPLAST firması Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde tesviye işlemlerine Başladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:19
Mustafakemalpaşa OSB’ye dev yatırım

ECOPLAST firması Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde tesviye işlemlerine Başladı.


Türkiyenin en büyük yatırımlarından birini gerçekleştirecek olan ECOPLAST firması, Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen alana ilk kazmayı vurdu.


Tamamlandığında 250 milyon dolarlık bir hacme sahip olacak olan ve Mustafakemalpaşa’nın olduğu kadar ülke genelinde de dev bir yatırım olarak göze çarpan tesis tesviye çalışmalarına başladı.


Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde 455 bin metrekarelik bir parselde kurulacak ve bittiğinde 300 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak olan ECOPLAST firması, 90 bin metrekarelik ilk bölüm için, arazi düzenlemesi ve zemin etüdü çalışmalarına başladı.


Dondurulmuş gıda, bakliyat, çocuk bezi ambalajı ve komponentleri, şeker ve tuz filmi, taşıma çantaları, atlet poşet, ıslak mendil filmi, stretch film, shrink film, stretch Hood, palet örtüleri, endüstriyel torba gibi ürünlerin üretimini baskılı ve baskısız olarak gerçekleştirilecek olan firmanın yatırımı tamamlandığında 250 milyon dolarlık dev bir yatırım hacmine sahip olacak. 1100 kişiye istihdam sağlayacak firma 150 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olacak.


Firmanın arazi düzenlemesi ve zemin etüdünün ardından hafriyat işlemlerine başlayacağı ve 2020 yılının sonlarına doğru inşaatın bitirilerek üretime geçmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:19
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