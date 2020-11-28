Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve hastanelik olmuştu. Üç gün boyunca hastanede tedavi gören şarkıcı, taburcu olup evinin yolunu tutmuştu. Ancak Topaloğlu'nun bir kez daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve hastanelik olmuştu. Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İki hafta önce bir televizyon programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı.
Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Topaloğlu, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.
Ancak bugünTopaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu bildirildi.