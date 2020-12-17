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Aktüel Mustafa Sarıgül, partisi Türkiye Değişim Hareketi'nin logo ve müziğini basına tanıttı
Aktüel

Mustafa Sarıgül, partisi Türkiye Değişim Hareketi'nin logo ve müziğini basına tanıttı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:38:28 -
Mustafa Sarıgül, partisi Türkiye Değişim Hareketi'nin logo ve müziğini basına tanıttı

İSTANBUL (AA) - Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, lideri olduğu Türkiye Değişim Hareketi (TDH) partisinin logosunu ve müziğini basına tanıttı.

Şişli'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, "TDH kolay kurulmadı. O gece ağladım, üzüldüm, heyecanlandım. TDH kuruluşunu bir süre ertelemiştim. Ülkem için, demokrasi için erteledim, yol açtım. Ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol açamayanlar yoldan çekilecekler." dedi.

Partinin müziklerini tanıtan Sarıgül, "Biz değişim partiyiz", "Çare Sarıgül geliyor", "Zamanı geldi" isimli şarkıları salondakilere dinletti.

İki kalp ve bir yıldızdan oluşan parti amblemini tanıtan Sarıgül, "Akademisyenlerimiz, grafikerlerimiz çalıştı logomuzun üzerinde. Logomuzun bir öyküsü var, bir tarafta Anadolu var, yanında bir de yıldızımız var. Bugünden sonra partimizin logosunu herkesle paylaşacağız. Bundan sonra kalbimiz bütün Türkiye için atacak." diye konuştu.

Sarıgül, partiyi resmi olarak 20 Aralık'ta kuracaklarını duyurdu.


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