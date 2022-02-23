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Gündem Mustafa Sarıgül oğlunu Kılıçdaroğlu'na kaptırdı
Gündem

Mustafa Sarıgül oğlunu Kılıçdaroğlu'na kaptırdı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:59:00 -
Mustafa Sarıgül oğlunu Kılıçdaroğlu'na kaptırdı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Aylin Kotil, dünkü Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinden iki fotoğrafı “Geliyor gelmekte olan” mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

İşte o mesaj:

Aylin Kotil’in ziyareti sırasında yanında oğlu Ömer Sarıgül de yer aldı.

Baba Mustafa Sarıgül’ün parti kurmasının ardından oğul Ömer Sarıgül’ün annesi Aylin Kotil ile birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında fotoğraf vermesi dikkat çekti.

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