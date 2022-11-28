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Gündem Mustafa Sandal'dan Tarkan'a olay gönderme! "Ben bunları yemem" deyip rezil etti
Gündem

Mustafa Sandal'dan Tarkan'a olay gönderme! "Ben bunları yemem" deyip rezil etti

Mustafa Sandal, şarkıcıların her yıl tartışma konusu olan astronomik sahne ücretlerini değerlendirdi. Sandal’a Tarkan’ın yılbaşı gecesi 17 milyon alacağı hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, "Kimi isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor" dedi. Sandal, "PR yapıyorlar. 30 yıldır sektördeyim, ben bunları yemem" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 12:28:00 -
Mustafa Sandal'dan Tarkan'a olay gönderme! "Ben bunları yemem" deyip rezil etti

Mustafa Sandal, şarkıcıların her yıl tartışma konusu olan astronomik sahne ücretlerini değerlendirdi.

Eşi Melis Sandal’la Etiler’deki bir mağazada görüntülenen Sandal, açıklanan bazı sahne ücretlerinin abartıldığını belirtti.

Sandal’a Tarkan’ın yılbaşı gecesi 17 milyon alacağı hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, "Kimi isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor" dedi. 

Sandal, "PR yapıyorlar. 30 yıldır sektördeyim, ben bunları yemem" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

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