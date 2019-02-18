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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 19.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 19.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:00
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 19.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 19.haftasında Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Akkışla Gençlikspor’u 2-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Mehmet Yeniay xxx,Safa Çalışkan xxx, Burhan Başpınar xxx


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx,Erdem Demir xxx, Halil Yozgat xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Vedat Daşçı xxx, Kasım Alıcı xxx, Selim Yağmur xxx, Hael Albadri xxx,Ramazan Durdu xxx, Barış Çokyıldırım xxx


Akkışla Gençlikspor:Ömer Poyraz x, Mehmet Bekar x, Mustafa Gültekin x, Hüseyin Öz x, Halil İbrahim Avcı x, Abdussamed Yılmaz x, Hakan Daşdemir x, Özgür Çapan x,Onur Avcı x, Ali Dalmış x, Emre Ağırbaş x


Goller:Halil Yozgat dk 21, Ramazan Durdu dk 71 (Yahyalıspor)

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:00
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