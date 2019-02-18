Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 19.Hafta Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 19.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 19.haftasında Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Akkışla Gençlikspor’u 2-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Mehmet Yeniay xxx,Safa Çalışkan xxx, Burhan Başpınar xxx

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx,Erdem Demir xxx, Halil Yozgat xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Vedat Daşçı xxx, Kasım Alıcı xxx, Selim Yağmur xxx, Hael Albadri xxx,Ramazan Durdu xxx, Barış Çokyıldırım xxx

Akkışla Gençlikspor:Ömer Poyraz x, Mehmet Bekar x, Mustafa Gültekin x, Hüseyin Öz x, Halil İbrahim Avcı x, Abdussamed Yılmaz x, Hakan Daşdemir x, Özgür Çapan x,Onur Avcı x, Ali Dalmış x, Emre Ağırbaş x

Goller:Halil Yozgat dk 21, Ramazan Durdu dk 71 (Yahyalıspor)

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