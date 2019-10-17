0553 313 94 23

Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanvekili HDP Mithat Sancar ile yaşanan gerilimin perde arkasını Akit TV'ye anlattı.

17 Ekim 2019 Perşembe 12:39

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün TBMM’de, Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar ile yaşanan gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dün Meclis Genel Kurulu’nda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  söz talebinde bulunduğunu belirtti.  TBMM Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, grup başkanı ve başkanvekilleriyle yaptığı görüşmelerde, grubu bulunmayan diğer parti mensuplarına 59. maddeye göre söz vermenin İçtüzük uyarınca doğru olmayacağı görüşünün iletildiğini belirtti. Sancar, bu maddeye göre değil, yerlerinden 60. maddeye göre söz vermesi gerektiğini savundu.

Bunun üzerine Destici, "Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. HDP'liler de Destici'ye sataştı. Tartışmanın uzaması üzerine Sancar, birleşime ara verdi.

Destici, TSK’ya işgalci diyenlere ‘hain’ dedi

Aranın ardından söz alan Destici, sözlerinin çok açık ve net olduğunu belirterek Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere, terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine "işgalci" diyen herkese "hain" dediğini ve demeye devam edeceğini söyledi.

Destici, sözlerinin, bir şahsa, Meclis'in manevi şahsiyetine, Meclis Başkanlık Divanına yönelik olmadığını ifade etti.

Akit TV’ye anlattı

Mustafa Destici, Akit TV’de yayınlanan Gün Başlıyor programında telefonla bağlanarak yaşananların iç yüzün anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ22 dk önce
    Sn. M. Destici*yi yalnız bırakan vekillerin hepisine koskoca YUH olsun.
  • ÖmerÖmer28 dk önce
    CHP hdp işbirliği her zaman olduğu gibi.
  • NihalNihal1 sa önce
    Yine CHP nin büyük HDP desteği her yerde her zaman CHDP

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Volkswagen yatırımı durdurdu mu? Bakanlıktan açıklama geldi
  1. Volkswagen yatırımı durdurdu mu?..
  2. Mehmetçik yerli silahlarla ava çıktı!
  3. Bu değirmenin suyu nereden geliyor?..
  4. SGK şikayet hattı kaç? SSK telefon..
  5. Oniki Ada’da Türklere şiddetli..
  6. Flaş gelişme! Beşiktaş başkan adayı..
  7. FETÖ'den yargılanıyordu! Arınç'ın..
  8. Bomba iddia! Trabzonspor, Sivasspor'un..
  9. Münbiç’te YPG ile kirli iş birliği
  10. Emzirme parası nasıl alınır? Süt..
  11. Küstah mektup sonrası ABD'liler..
  12. 4,5 yıl sonra Cuma hutbesi okunacak
  13. Bunların keskin nişancısı bu kadar..
  14. Mesut Özil Arsenal'dan ayrılacak mı?..
  15. Yola geldiler! Avrupa ülkesinden..
  16. Kocaeli'de vincin lastiği patladı: Ölü..
  17. Trump’ın mektubuna bomba yorum! PKK..
  18. Trump, Erdoğan'a göndermişti!..
  19. ABD’li Yahudilerden Türkiye’ye destek
  20. Marius Sumudica'dan gözdağı: Ligde..
  21. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
  22. Dalış eğitiminde rahatsızlanan..
  23. Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z'nin satış..
  24. İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit..
  25. Gaziantep'te devrilen otomobilin..
  26. Mustafa Destici TBMM’de yaşananları..
  27. Hulusi Akar’dan 'kimyasal silah'..
  28. Evde kefir nasıl yapılır, faydaları..
  29. ABD Başkanı Trump yine alay konusu..
  30. Hitler’in tohumlarından Mesut Özil’e..
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler çığ gibi!
Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler çığ gibi!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular