Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün TBMM’de, Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar ile yaşanan gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dün Meclis Genel Kurulu’nda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, söz talebinde bulunduğunu belirtti. TBMM Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, grup başkanı ve başkanvekilleriyle yaptığı görüşmelerde, grubu bulunmayan diğer parti mensuplarına 59. maddeye göre söz vermenin İçtüzük uyarınca doğru olmayacağı görüşünün iletildiğini belirtti. Sancar, bu maddeye göre değil, yerlerinden 60. maddeye göre söz vermesi gerektiğini savundu.

Bunun üzerine Destici, "Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. HDP'liler de Destici'ye sataştı. Tartışmanın uzaması üzerine Sancar, birleşime ara verdi.

Destici, TSK’ya işgalci diyenlere ‘hain’ dedi

Aranın ardından söz alan Destici, sözlerinin çok açık ve net olduğunu belirterek Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere, terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine "işgalci" diyen herkese "hain" dediğini ve demeye devam edeceğini söyledi.

Destici, sözlerinin, bir şahsa, Meclis'in manevi şahsiyetine, Meclis Başkanlık Divanına yönelik olmadığını ifade etti.

Akit TV’ye anlattı

Mustafa Destici, Akit TV’de yayınlanan Gün Başlıyor programında telefonla bağlanarak yaşananların iç yüzün anlattı.