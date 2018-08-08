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Mustafa Destici: O da idam edilir

İdam düzenlemesi için teklifi ekim ayında Meclis'e getireceklerini açıklayan ancak AK Parti'den destek alamayan BBP Genel Başkanı Destici idam teklifi konusunda ısrarlı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
Mustafa Destici: O da idam edilir

İdamla ilgili tekliflerini Meclis'e getireceklerini ve dört siyasi parti grubundan destek isteyeceklerini söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Abdullah Öcalan ya da benzer şekilde hükümlülerin durumu ne olacak?" sorusuna, "İdam cezası gelirse idam edilir. Bunun önünde engel yok' yanıtını verdi.

İdam cezasına ilişkin söylediklerinin, acımasızca bir intikam alma duygusunu kapsamadığını dile getiren Destici, "Konuya ilişkin genel eleştiriler, masum insanların idam edilebileceği yönündedir. Ancak unutmayalım bu hatalı kararlar, sadece masumlara hüküm vermek şeklinde değil, gerçek bir suçluyu beraat ettirme şeklinde de gerçekleşebilmektedir" dedi. 

'REFERANDUM YAPILSIN'
Destici, TBMM Genel Kurulu'nda 400 sayısı bulunsa bile düzenlemenin referanduma gitmesini istediklerini belirterek, "Hatta referandumda baraj yüzde 50 değil yüzde 70 olsun." dedi.

"ÖCALAN DA İDAM EDİLİR"
Bir gazetecinin "Öcalan ya da benzer şekilde hükümlülerin durumu ne olacak?" sorusu üzerine Destici, şunları söyledi: "Eskiye dönük suçlarla ilgili verilmiş hükümler eski düzenlemelere göredir. Ancak, mesela Öcalan üzerinden gidersek, hala terör örgütüyle ilintisi devam ediyor, hala terör örgütünün elebaşısı ve hala talimat veriyor. Bunlar somut delillerle ispat edildiğinde bu eylemlerin talimatçısı olarak elbette ki yargılanır ve idam cezası gelirse idam edilir. Bunun önünde engel yok. PKK ile ilişkisini devam ettirdiği sürece bundan kurtulması mümkün değil. O ya da onun benzeri terör örgütüyle iltisakı devam edenler için aynı şeyi söylüyorum.

Destici idamla ilgili ilk açıklamasını geçtiğimiz günlerde yapmış, düzenlemeyi Meclis'e getireceklerini söylemişti. AK Parti kanadından ise Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Anayasa değişikliği teklifi vermek için belli bir sayıda imza gerekir. O arkadaşımız neden öyle dedi anlamıyorum.” açıklaması gelmişti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
  1. mustafa destici
  2. idam cezas

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