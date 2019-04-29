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Mustafa Denizli: "Tercih hatalarımızın fazla olduğu bir oyun oynadık"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Yeni Malatyaspor maçı sonrası zorlu bir deplasmanda oynadıklarını belirterek, puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 23:26
Mustafa Denizli: "Tercih hatalarımızın fazla olduğu bir oyun oynadık"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Yeni Malatyaspor maçı sonrası zorlu bir deplasmanda oynadıklarını belirterek, puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.


Karşılaşmada her iki tarafından birçok gol pozisyonuna girdiğini belirten başarılı teknik adam, futbol adına hataları bol olan bir akşam yaşadıklarını ifade etti.


Denizli, 2-1 kaybettikleri Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, “Tercih hatalarımızın hem ofansif hem de defansif anlamda biraz fazla olduğu bir oyun oynadık. Her maçta rakibimizden daha fazla mücadele ortaya koymamıza, koşmamıza rağmen bunların çok fazla doğru yapılmadığı müddetçe bir değeri olmadığını görüyoruz” şeklinde konuştu.



Hakemlerle ilgili asla olumsuz bir şey konuşmadığını da ifade eden Denizli, şunları söyledi:


“Hala da konuşmam mümkün değil çünkü camiada görev yapanların son derece düzgün olduklarını biliyorum. Ama futbolun ruhu denilen bir hadise vardır. Türkiye’de futbol niye seyredilmiyor, az seyrediliyor veya zevk alınmıyor? Futbol akıcılığı olduğu zaman seyredilen, zevk alınan bir oyun. Eğer bir oyun ister Malatya’da olsun, ister Kasımpaşa’da, ister daha başka şehirlerde olsun bu kadar durursa bundan ne oynayan ne de seyreden keyif almaz. Hakemler bu manada evet son derece dürüstler ama cesur değiller. Futbolun kurallarını yerine getirmiyorlar. Bir oyun eğer 10 dakika futbolcu yerde yatıyorsa, buna ilk tepki gösterecek olan yetkili birim hakem. Bu kadar müsaade edildiği zaman bir futbolcunun tedavisi için 4 dakika harcanıyorsa, bu 5-6 kez tekrarlanıyorsa, burada inisiyatif kullanmayanların futbol adına artı puan katmaları asla mümkün değildir. Zaten katamıyoruz. Futbolun zevkle oynandığı, seyredildiği ülkelerde en önemli faktör hakemlerdir. Futbolun akıcılığını sürekli sağlaması lazım. Bu kadar duran oyunda ne kazanan ne de kaybeden açıkçası pek keyif alır diye düşünmüyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Benim yıllardır başında bulunduğum takımlar önde de arkada da olsak bu tür şeylere asla tenezzül etmezler. Zaten göremezsiniz. Topun oyuna geç sokulması, kale ve taç atışında vakit geçirmeler, yerde yatmalar bizim adımıza üzüntü verici. Ülke futbolu adına üzüntü verici. Bunu sadece burada mı hayır her yerde yaşıyoruz. Buna müsaade ettiğimiz müddetçe de futbolun seyredilme keyfi, değeri ve sayısı da düşer. Malatyaspor’u da ayrıca tebrik ediyorum. Onlarında bizimde birçok pozisyonumuz var. Direkten dönen toplarımız var. En fazla üzerinde çalıştığımız korner atışlarından 2 tane gol yedik. Kendi hatamızı ortaya koymadan bunları söylüyoruz değil, bizde neticede futbol adına hataları bol olan bir akşam yaşadık ve kaybettik.”

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 23:26
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