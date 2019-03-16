0553 313 94 23

Mustafa Denizli: “Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Daha evvel kupada karşılaştığımız, aynı zamanda onun da rövanşını teşkil eden maçı kazandık.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:21
Mustafa Denizli: “Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Daha evvel kupada karşılaştığımız, aynı zamanda onun da rövanşını teşkil eden maçı kazandık. Bu maç şu mesajı verdi; Önümüzdeki haftalar, ilk yarıda izlediğimiz gol atan, iyi futbol oynayan Kasımpaşa’nın dönüş sinyaliydi” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Akhisarspor’u son dakikada bulduğu gol ile 3-2 mağlup ederek, önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Oyuna çok iyi başladık, golü de bulduk. Kendi hatalarımızdan kaynaklanan bir top kaybıyla beraberliğe razı olarak devre arasına girdik. İkinci yarı geriye düştük ama neticede oyun içindeki bu dönüşler ligin devam eden haftalarındaki dönüşler için de çok önemlidir. Biz son 3 haftada yaşadığımız 2 beraberlikten sonra bugün Akhisar’da ligde son derece zor günler yaşayan, daha evvel kupada karşılaştığımız aynı zamanda onun da rövanşını teşkil eden maçta kazandık. Bu maç şu mesajı verdi; Önümüzdeki haftalar, ilk yarıda izlediğimiz gol atan, iyi futbol oynayan Kasımpaşa’nın dönüş sinyaliydi. Önümüzdeki yaklaşık 20 gün maçımız yok. Bu çizgiyi yakalayan takımlar için çok avantajlı bir durum değil. Neticede bütün takımlar bunu yaşayacak. Biz bu yakaladığımız puan sıralamasındaki yeri, gol farkları belirliyor. Aynı puanda olan takımlarla Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz. Şu anda önümüzde lig 5.’sinin 1 puan gerisindeyiz. Önümüzdeki haftalarda bunu kapatıp daha yukarıda olmak istiyoruz. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Burada bütün futbol hayatım geçti. Bu yöre takımlarının hepsini takip ediyorum. Akhisar’ın bugün kaybetmesinden sonra işinin çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen senenin kupa şampiyonu bu sene de alma ihtimali olan bir takım. Tabii ki kendi takımım adına sevinçliyim, mutluyum ama bu yörenin takımlarının zor günler yaşaması beni uzakta da olsa çok yakından ilgilendiriyor. O bakımdan sevinç bazen böyle buruk da oluyor. 2 tane kaybettiğimiz maçın rövanşını da almak da bizim için önemliydi” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi
    1. 10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol..
    2. AK Parti'nin Zeytinburnu mitingi
    3. Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    4. Kar ve çamurla kaplı yolda cenaze..
    5. Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’de spor..
    6. Kanala düşen kardeşlerden biri..
    7. CHP adayı Aras seçim çalışmalarına..
    8. Şişli’de metruk binada yangın
    9. Beşiktaş-Göztepe maçından notlar
    10. Destici'den "İttifak yapılacaksa yasal..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    12. Ünal, "Yeni Zelanda katliamı dünyanın..
    13. Hayallerindeki düğünü 16 yıl sonra..
    14. Başkan Çelik Sancaklıbozköy’de destek..
    15. Erdoğan: “Birileri seçimlerde farklı..
    16. Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması:..
    17. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 -..
    18. Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji tanıtım..
    19. Saman yüklü kamyon yola devrildi
    20. Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto
    21. Kemal Kılıç: “Küçümsenmeyecek bir puan..
    22. Fırat Gül: “Rakip 10 kişi kalınca..
    23. Başkan Çelik Yeni Zelanda’daki terör..
    24. Tabipler Odası’ndan Bluport Reklam..
    25. Adriano devam edemedi
    26. Maçın ardından
    27. Filistinli gruplardan Gazze'deki fiyat..
    28. Yeni Zelanda’daki terör saldırısı..
    29. Mustafa Denizli: “Avrupa hedefi için..
    30. Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler