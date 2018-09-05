Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme: Hayaller Robin van Persie, gerçekler...

Mustafa Cengiz: 1.5 yıl sabredilmesi halinde Galatasaray salaha ulaşacaktır. Yanlış anlaşılmasın. Muhammed Salah değil. Kurtuluş olarak söylüyorum. Ibra deyince de Ibrahimovic anlaşılıyor. Elbette Galatasaray büyük bir kulüp ve büyük kulüpler her zaman dünya yıldızlarını hedef alabilir, getirebilir. Ancak bazen de hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi olabiliyor."

Mustafa Cengiz bu açıklamasının ardından "Rakibe taş atmıyorum" dedikten sonra Levent Özçelik'in "Ama söylediniz." sözüne "Ağzımdan kaçtı." cevabını verdi ve bu diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü.